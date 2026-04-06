Bremer dan McKennie Bawa Juventus Taklukkan Genoa di Allianz Stadium

Juventus meraih kemenangan penting 2-0 atas Genoa dalam pertandingan seru Liga Italia yang digelar di Allianz Stadium. Pertandingan yang berlangsung pada Senin dini hari WIB ini menampilkan performa gemilang dari Juventus , yang berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam upaya mereka untuk memperebutkan tiket ke Liga Champions musim depan.

Gol-gol cepat dari Gleison Bremer dan Weston McKennie menjadi penentu kemenangan Juventus, memberikan mereka momentum positif dalam persaingan ketat di papan klasemen. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Juventus menjadi lima pertandingan berturut-turut, sebuah pencapaian yang membanggakan bagi tim yang berjuluk Si Nyonya Tua ini. Di sisi lain, Genoa harus menelan kekalahan, menambah catatan negatif mereka setelah sebelumnya juga kalah dari Udinese. Pertandingan ini memperlihatkan bagaimana Juventus mampu tampil dominan di beberapa fase, sementara Genoa menunjukkan perlawanan sengit meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan Juventus. \Gol pembuka Juventus tercipta sangat cepat, hanya empat menit setelah peluit awal dibunyikan. Gleison Bremer, bek tengah Juventus, berhasil mencetak gol melalui sundulan keras memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti. Bola yang sempat membentur pemain Genoa, akhirnya bersarang di gawang, membawa Juventus unggul 1-0. Keunggulan Juventus bertambah pada menit ke-17. Kali ini, Weston McKennie yang unjuk gigi. Setelah menerima umpan tarik matang dari Francisco Conceicao di sisi kanan, McKennie dengan tenang melepaskan tembakan kaki kanan yang terukur, menjebol gawang Genoa dan mengubah skor menjadi 2-0. Juventus sebenarnya memiliki beberapa peluang untuk menambah keunggulan mereka, termasuk peluang emas yang didapatkan McKennie dari jarak dekat, namun gagal dikonversi menjadi gol. Memasuki babak kedua, Genoa mencoba bangkit dan tampil lebih agresif. Mereka berhasil mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pada menit ke-75, Genoa mendapatkan hadiah penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Bremer terhadap Aaron Martin di tepi kotak penalti, yang kemudian dikonfirmasi oleh VAR. Namun, eksekusi penalti Martin berhasil digagalkan oleh kiper pengganti Juventus, Michele Di Gregorio, yang masuk menggantikan Mattia Perin di babak kedua. Di Gregorio tidak hanya berhasil menepis tendangan penalti, tetapi juga melakukan penyelamatan gemilang saat menahan bola rebound dari tendangan lanjutan Martin. Kemenangan ini sangat penting bagi Juventus untuk terus bersaing di papan atas klasemen, sementara Genoa harus segera berbenah untuk memperbaiki performa mereka di sisa musim.\Susunan pemain kedua tim menunjukkan taktik dan strategi yang diterapkan oleh masing-masing pelatih. Juventus, dengan formasi 4-3-3, menampilkan kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda berbakat. Di lini belakang, terlihat solidnya duet Bremer dan Lloyd Kelly, sementara di lini tengah, McKennie, Manuel Locatelli, dan Khephren Thuram berkolaborasi dengan baik dalam mengatur ritme permainan. Di lini depan, Francisco Conceicao, Jonathan David, dan Kenan Yildiz terus memberikan ancaman bagi pertahanan Genoa. Genoa, di sisi lain, berusaha memberikan perlawanan sengit, namun kesulitan untuk menembus pertahanan Juventus yang kokoh. Perubahan pemain yang dilakukan kedua tim selama pertandingan juga memberikan warna tersendiri dalam laga ini. Michele Di Gregorio yang menggantikan Perin di babak kedua, menunjukkan kualitasnya sebagai kiper pengganti dengan menggagalkan penalti dan beberapa peluang Genoa lainnya. Kemenangan Juventus ini menjadi bukti bahwa mereka memiliki kedalaman skuad yang baik dan mampu mengamankan poin penting dalam perburuan tiket Liga Champions. Genoa harus segera berbenah dan mengevaluasi strategi mereka agar bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya





