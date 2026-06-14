Brazil Vs Morocco Imbang 1-1 di Laga Perdana Piala Dunia 2026, Neymar Dikhawatirkan

Tim Samba harus puas dengan hasil imbang 1-1 kontra Maroko di pembukaan Grup they di Piala Dunia 2026. Neymar absen dari laga ini meski tetap diagungkan para fans. Turnimen menuai kontroversi dari format hingga VAR.

Tim Samba memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Maroko di MetLife Stadium pada Minggu (14/6/2026) pagi WIB. Skuad yang dibimbing oleh Carlo Ancelotti mengalami kesulitan sejak menit pertama.

Maroko berhasil mendominasi awal pertandingan dan mencetak gol pertama melalui Ismael Saibari di menit ke-21 yang menyelesaikan umpan dari Brahim Diaz. Brasil kemudian bangkit dan menyamakan skor lewat gemilang Vinicius Junior. Meski demikian, tidak ada gol lain yang tercipta hingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Brasil menguasai paruh kedua sementara Maroko memiliki peluang emas di menit-menit terakhir, namun skor tetap tidak berubah.

Kehadiran Neymar menjadi sorotan tersendiri selain hasil imbang. Star berusia 34 tahun tersebut tidak turun ke lapangan sama sekali meski telah dipanggil Ancelotti ke tim Piala Dunia. Para粉丝 Brasil tetap mengagumi dirinya, bahkan menyanyikan lagu yang membandingkannya dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Video yang diunggah di Instagram menunjukkan para pendukung bernyanyi di Times Square, New York, dengan lirik "Cristiano datang sebagai turis, Messi tidak penting, kami punya Neymar".

Rivalitas historis antara Brasil dan Argentina juga terasa meski kedua negara belum bertemu di Piala Dunia sejak 1990. Piala Dunia 2026 menuai berbagai kritik, termasuk format 48 tim, harga tiket mahal, dan cuaca ekstrem. Kontroversi juga muncul dari gol lemparan jauh yang dibuat oleh Pratama Arhan dari Timnas Indonesia yang kemudian jadi perbincangan internasional. Di laga lain, referee VAR menjadi sorotan pada pertandingan Qatar melawan Swiss.

Di luar lapangan, pelatih Brasil Ancelotti mengaku kecewa dengan hasil imbang, sementara pelatih Swiss Murat Yakin disappointed setelah gol bunuh diri Miro Muheim di menit 94 menghambat kemenangan atas Qatar. Di sektor pengorganisasian, penggelapan EVENT di Ancol untuk merayakan HUT Jakarta dan pencairan dana UEA untuk Iran juga menjadi kabar terpisah yang tidak terkait langsung dengan kompetisi





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Brasil Maroko Neymar Kualifikasi Gol VAR FIFA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Qatar vs Swiss 14 Juni 2026Preview Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026. Analisis peluang, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Brasil vs Maroko 14 Juni 2026Preview Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026, analisis skuad, performa, kabar tim, dan prediksi skor laga Grup C.

Read more »

Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 Hari Ini, Sabtu 13 Juni 2026: Nasib Berbeda Dua Tuan Rumah!Berikut hasil lengkap semua pertandingan Piala Dunia 2026 hari ini, Sabtu 13 Juni 2026.

Read more »

Piala Dunia: Suhu ekstrem akan terjadi saat Piala Dunia 2026, apa dampaknya?Sekelompok ilmuwan terkemuka dunia memperingatkan FIFA bahwa langkah-langkah keamanan panas saat ini untuk Piala Dunia 2026 putra “tidak memadai” dan dapat menempatkan pemain pada risiko bahaya serius.

Read more »