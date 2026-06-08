BRAVO 500 Summit 2026: Forum Tahunan untuk Mendorong Transformasi Digital di Indonesia

BRAVO 500 Summit 2026 merupakan forum tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 2.000 pemimpin korporasi, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas pemanfaatan AI, data, konektivitas, dan teknologi digital dalam mendorong daya saing Indonesia. Acara ini juga menghadirkan keynote session, executive networking, industry breakout sessions, serta showcase solusi digital dan teknologi terbaru yang dirancang untuk mempercepat transformasi digital lintas sektor di Indonesia.

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk melalui XLSMART for BUSINESS kembali menghadirkan BRAVO 500 Summit 2026. Acara ini merupakan forum tahunan yang mempertemukan pemimpin industri, pemerintah, regulator, akademisi, dan mitra teknologi untuk membahas peluang dan tantangan transformasi digital di Indonesia .

Dengan mengusung tema 'Solusi Untuk Korporasi, Solusi Untuk Negeri', BRAVO 500 Summit 2026 menjadi penyelenggaraan kedua sejak merger XLSMART. Presiden Direktur dan CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan, transformasi digital Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan penyedia teknologi untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak. Melalui BRAVO 500 Summit 2026, kami ingin mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong adopsi teknologi yang dapat memperkuat daya saing industri dan mempercepat kemajuan digital Indonesia





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BRAVO 500 Summit 2026 Transformasi Digital Indonesia AI Data Konektivitas Teknologi Digital

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