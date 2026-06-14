Brasil vs Maroko dan Haiti vs Skotlandia Berakhir Imbang dan Kemenangan Tipis di Grup C Piala Dunia 2026

Laga pembuka Grup C menampilkan Brasil melawan Maroko berakhir 1-1, sementara Haiti kalah 0-1 dari Skotlandia yang meraih kemenangan bersejarah setelah 36 tahun.

Pemain Brasil Matheus Cunha berhadapan secara langsung dengan Soufiane Rahimi dari Maroko dalam laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Minggu pagi tanggal 14 Juni 2026 di New York New Jersey Stadium.

Pertandingan itu mengejutkan banyak pengamat karena Maroko mampu menekan Brasil sejak babak pertama. Gol pembuka datang dari Ismael Saibari yang memanfaatkan ruang di sisi kiri pertahanan Brasil dan mengirimkan bola ke sudut gawang, memberi Maroko keunggulan awal 1-0. Brasil tidak tinggal diam, Vinicius Junior berhasil menyeimbangkan kedudukan lewat serangan cepat di menit-menit akhir babak pertama, sehingga keduanya masuk ruang jeda dengan skor imbang.

Pada babak kedua kedua tim saling berusaha mencetak gol tambahan namun pertahanan keduanya tampil disiplin, sehingga hasil akhir tetap 1-1. Pertandingan itu menegaskan bahwa Maroko tidak akan mudah dihadapi dalam kompetisi ini dan Brasil harus meninjau taktik mereka untuk laga selanjutnya. Laga kedua Grup C menyajikan duel sengit antara Haiti dan Skotlandia di Boston Stadium. Skotlandia memulai pertandingan dengan intensitas tinggi dan berhasil memecah kebuntuan melalui John McGinn yang mencetak gol pada babak pertama.

Haiti tidak menyerah, mereka meningkatkan tekanan di babak kedua dan menciptakan beberapa peluang berbahaya, namun pertahanan Skotlandia tetap solid. Akhirnya Skotlandia mengamankan kemenangan tipis 1-0. Kemenangan ini sangat berarti bagi Skotlandia karena menjadi kemenangan pertama mereka di Piala Dunia setelah 36 tahun menunggu, sekaligus menempatkan mereka di puncak klasemen grup dengan tiga poin penuh. Haiti meski kalah, tetap mendapat pujian atas penampilan gigih mereka melawan tim berpengalaman.

Sementara itu, trofi Piala Dunia 2026 baru-baru ini dipamerkan di kantor pusat FIFA di Zurich pada 13 Desember 2024, menandakan persiapan global menjelang turnamen yang akan digelar pada tahun 2026. Di antara berita lain yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia, terdapat ulasan mengenai lima pemain kunci yang dapat menentukan hasil pertemuan Jerman melawan Curacao, serta analisis taktik Australia yang menyiapkan Calhanoglu sebagai kapten dengan Yildiz sebagai cadangan.

Bagi para pecinta sepak bola di tanah air, cara menonton Piala Dunia 2026 secara gratis dapat diakses melalui TVRI, yang menyiapkan siaran lengkap semua pertandingan selama turnamen berlangsung. Semua informasi ini menambah antisipasi dan kegembiraan menjelang kompetisi terbesar sepak bola dunia, sekaligus memberikan peluang bagi penonton Indonesia untuk mendukung tim kesayangan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya berlangganan





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Piala Dunia 2026 Grup C Brasil Maroko Skotlandia

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