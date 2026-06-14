Brasil vs Maroko: Brasil kesulitan menemukan ritme permainan, tetapi tetap tampil dominan

Brasil menghadapi tantangan berat saat melawan Maroko di Grup C Piala Dunia 2026. Meski tampil lebih dominan, Brasil kesulitan menemukan ritme permainan yang diinginkan. Tekanan tim Afrika itu akhirnya membuahkan hasil dengan gol pembuka yang dicetak Ismael Saibari. Namun, Brasil kesulitan memaksimalkan peluang untuk meraih kemenangan. Kiper Brasil Alisson Becker, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Casemiro, Raphinha, Vinicius Junior, Danilo, Fabinho, Matheus Cunha, Luiz Henrique, dan Igor Thiago tampil di laga ini.

Para pemain Brasil berpose sebelum laga Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil vs Maroko di East Rutherford , New Jersey, dekat New York , Sabtu, 13 Juni 2026.

Sejak menit-menit awal, Brasil kesulitan menemukan ritme permainan yang diinginkan. Maroko tampil lebih agresif dan mampu menguasai bola dalam sejumlah fase pertandingan. Tekanan tim Afrika itu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21. Ismael Saibari mencungkil bola melewati Alisson untuk membawa Maroko unggul lebih dulu.

Pada babak kedua, Brasil tampil lebih dominan dibanding lawannya. Namun, efektivitas penyelesaian akhir menjadi masalah sehingga peluang untuk meraih kemenangan gagal dimaksimalkan. Kiper Brasil Alisson Becker, kiri, bereaksi setelah kebobolan. Alisson memperoleh nilai 6,6 setelah menjalani pertandingan yang relatif tenang.

Ia menjadi penyelamat pada masa injury time dengan menggagalkan peluang yang berpotensi memberi kemenangan bagi Maroko. Roger Ibanez mendapat nilai 6,5. Marquinhos meraih nilai 6,9. Gabriel Magalhaes juga memperoleh nilai 6,9.

Douglas Santos menjadi pemain bertahan terbaik Brasil dengan nilai 7,8. Lucas Paqueta mendapatkan nilai 7,0. Bruno Guimaraes meraih nilai 7,4. Casemiro menerima nilai 6,4.

Raphinha mendapat nilai 6,9. Vinicius Junior menjadi tokoh utama Brasil dengan nilai 7,3. Gol Vinicius membuat Brasil terhindar dari kekalahan pada laga pembuka grup. Meski belum tampil maksimal, kualitas individunya kembali menjadi pembeda saat tim membutuhkan solusi.

Danilo memperoleh nilai 6,4. Fabinho mendapat nilai 6,3. Matheus Cunha juga menerima nilai 6,3. Luiz Henrique memperoleh nilai 6,6.

Hasil imbang ini membuat Brasil kehilangan kesempatan meraih tiga poin pada laga pertama. Meski demikian, Selecao masih memiliki peluang besar untuk lolos dari fase grup dengan menghadapi Haiti dan Skotlandia pada pertandingan berikutnya





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