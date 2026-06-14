Brasil vs Maroko Berakhir Imbang 1-1 pada Laga Pembuka Grup C Piala Dunia 2026

Pertandingan pertama Grup C antara Brasil dan Maroko di MetLife Stadium berakhir 1-1, dengan gol dari Ismael Saibari dan Vinícius Júnior. Kedua tim kini menunggu hasil laga Skotlandia vs Haiti.

Pertandingan pembuka Grup C Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko berakhir dengan hasil imbang 1-1 di MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, pada Minggu 14 Juni 2026.

Kedua tim sama-sama mengumpulkan satu poin dalam laga pertama mereka, sementara kelompok itu masih terbuka lebar karena tiga tim belum menyelesaikan dua pertandingan. Pada babak pertama, Maroko langsung menekan sejak menit pertama, menampilkan serangan cepat melalui Noussair Mazraoui dan Achraf Hakimi. Tekanan tinggi mereka membuat pertahanan Brasil, khususnya Roger Ibanez, sering berada di bawah serangan.

Pada menit ke‑21, Maroko berhasil memecah kebuntuan ketika Ismael Saibari menyelesaikan umpan terukur dari Brahim Diaz; tendangan tersebut tidak dapat dihentikan oleh kiper Alisson, memberi Maroko keunggulan pertama. Brasil tidak lama kemudian menanggapi lewat Vinícius Júnior, yang pada menit ke‑32 menembakkan bola keras dari sisi kiri ke sudut atas gawang Bono, menyamakan kedudukan. Kedua tim terus saling menyerang sepanjang babak pertama, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta.

Memasuki babak kedua, Brasil melakukan dua pergantian penting: Fabinho menggantikan Casemiro dan Danilo menggantikan Roger Ibanez. Pergantian ini membantu Brasil menguasai lebih banyak bola, meski dominasi tersebut tidak langsung menghasilkan peluang berbahaya. Maroko juga melakukan beberapa perubahan taktis untuk menjaga keseimbangan, namun tempo permainan tetap relatif aman karena kedua tim tidak ingin kehilangan poin pada laga pembuka. Pada menit ke‑99, Alisson kembali tampil heroik dengan dua penyelamatan berurutan, menghalau serangan Neil El Aynaoui di masa tambahan waktu.

Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga peluit panjang menandakan akhir pertandingan dengan skor 1-1. Kedua tim kini menantikan pertandingan selanjutnya. Brasil dijadwalkan melawan Haiti, sementara Maroko akan bertemu Skotlandia pada matchday berikutnya. Hasil imbang ini memberi masing‑masing satu poin, namun klasemen sementara Grup C masih sangat terbuka karena semua tim belum bermain dua kali.

Pertandingan selanjutnya akan sangat menentukan bagi peluang masing‑masing negara untuk melaju ke fase berikutnya. Penonton Indonesia dapat menyaksikan seluruh laga Piala Dunia 2026 secara gratis melalui siaran TVRI, yang menayangkan semua pertandingan turnamen, termasuk laga pembuka yang penuh aksi ini





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Piala Dunia 2026 Brasil Maroko Grup C Vinícius Júnior

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