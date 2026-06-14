Brasil vs Maroko Akhirnya Imbang 1-1 dalam Duel Top 10 FIFA di Piala Dunia 2026

Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko berakhir 1-1. Gol Saïbari di menit 21 memberi keunggulan Maroko, sementara Vinícius Júnior menyamakan pada menit ke‑31. Kedua tim menunjukkan kualitas kelas dunia, dengan statistik xG dan tembakan yang hampir seimbang.

Pertandingan antara tim yang berada dalam sepuluh besar peringkat FIFA pada fase grup Piala Dunia 2026 , Brasil melawan Maroko , berakhir dengan hasil imbang 1-1. Laga yang diselenggarakan di Stadion MetLife, New Jersey, pada Sabtu 13 Juni 2026 menjadi sorotan utama turnamen karena merupakan satu-satunya pertemuan dua tim berperingkat tinggi di babak penyisihan.

Kedua tim menampilkan kualitas permainan yang tinggi, menegaskan mengapa mereka masuk dalam jajaran elit sepak bola dunia. Di pihak Brasil, pelatih Carlo Ancelotti menempatkan Vinícius Júnior pada sayap kiri sebagai penyerang utama, sementara Igor Thiago dan Raphinha mengisi posisi penyerang tengah di sisi kanan. Di lini pertahanan, Achraf Hakimi, yang biasanya beroperasi sebagai bek kanan untuk Maroko, ditugaskan memerangi serangan Vini yang cepat dan lincah. Gol pertama muncul pada menit ke‑21, ketika Maroko memanfaatkan agresivitas mereka sejak awal.

Setelah beberapa peluang gagal dari Neil El Aynaoui dan Hakimi, tim Atlas Sings memberi umpan terobosan kepada Brahim Díaz yang kemudian dilanjutkan Ismaël Saïbari. Saïbari menembus pertahanan Gabriel dan Marquinhos, lalu mencetak gol lewat tendangan yang melambung melewati Roger Ibáñez, bek kanan Brasil yang kurang sigap. Brasil tidak menyerah. Setelah menelan gol, mereka menurunkan tempo permainan, mengandalkan kreativitas serangan individu.

Vinícius Júnior, yang sempat kesulitan menemukan celah selama setengah jam pertama, akhirnya berhasil memanfaatkan umpan satu‑dua dengan Bruno Guilherme. Di dalam kotak penalti Maroko, Vini mengelabui Hakimi yang terlambat menutup ruang, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut kiri gawang Yassine Bounou, menyamakan kedudukan hanya sepuluh menit setelah gol kebobolan. Gol tersebut menegaskan bahwa kelas pemain bersifat permanen meski penampilan sementara.

Pada babak kedua, Ancelotti melakukan beberapa pergantian strategis: Fabinho masuk menggantikan Casemiro, Danilo menggantikan Ibáñez, serta Matheus Cunha dan Luiz Henrique menggantikan Thiago dan Lucas Paquetá. Pelatih Maroko Mohamed Ouahbi pun menyesuaikan susunan dengan menyisipkan Chemsdine Talbi dan Samir El Mourabet. Meskipun kedua tim terus berusaha menambah gol, peluang akhir tetap terbatas. Hakimi tetap menunjukkan agresivitasnya, sementara Raphinha dari Barcelona berusaha mengancam gawang Maroko.

Statistik pertandingan menunjukkan keseimbangan: Maroko unggul tipis dalam expected goals (xG) dan memiliki tembakan lebih banyak (14 tembakan dibandingkan 13 Brasil). Namun Brasil mencatat tembakan ke gawang lebih akurat (5 tembakan mengarah ke gawang versus 3 Maroko). Vinícius Júnior dinobatkan pemain terbaik laga ini berkat gol penyeimbang dan kontribusi serangannya. Pertandingan berakhir imbang, menambah ketegangan grup dan menjanjikan persaingan sengit di babak selanjutnya





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Brasil Maroko Vinícius Júnior Achraf Hakimi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Dunia: Sekolah Multikulturalisme yang Belum SelesaiDari satu Piala Dunia ke Piala Dunia berikutnya, sepak bola sesungguhnya berperan sebagai sekolah multikulturalisme dunia.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Brasil vs Maroko 14 Juni 2026Preview Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026, analisis skuad, performa, kabar tim, dan prediksi skor laga Grup C.

Read more »

Alisson Yakin Brasil Siap, Maroko Jadi Ujian Pertama di Piala Dunia 2026Alisson menegaskan Brasil siap menghadapi Maroko di Piala Dunia 2026. Kiper Liverpool itu juga memuji pengaruh Carlo Ancelotti di tim Selecao.

Read more »

Neymar Júnior terpaksa absen dalam laga seru Piala Dunia antara Brasil dan MarokoNeymar Júnior harus absen dalam laga Piala Dunia Brasil melawan Maroko. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti telah mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa penyerang bintang berusia 34 tahun itu belum pulih sepenuhnya dari cederanya.

Read more »