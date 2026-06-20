Brasil vs Haiti: Duel Krusial di Grup C Piala Dunia 2026, Neymar Absen, Vinicius Jr Dipastikan Starter

Brasil bermimpi kemenangan pertama melawan Haiti untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026. Tanpa Neymar, Carlo Ancelotti mengandalkan Vinicius Jr, Raphinha, dan Matheus Cunha. Haiti bertekad membuat kejutan meski catatan sejarah tidak menguntungkan. Siaran langsung tersedia di TVRI dan streaming resmi. Kabar lain: Maroko beat Skotlandia, Amerika Serikat lolos, dan gugatan Timnas Iran.

Brasil akan menghadapi Haiti dalam laga kedua Grup C Piala Dunia 2026 dengan target untuk mengamankan kemenangan pertama setelah hasil imbang 1-1 melawan Maroko di pembukaan.

Sementara Haiti, yang kalah 1-0 dari Skotlandia di pertandingan pertama, bertekad untuk merebut poin berharga meski dianggap underdog melawan salah satu favorit juara dunia. Dalam catatan sejarah, Brasil javel dominan dalam dua pertemuan terakhir melawan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 di Copa America Centenario 2016. Meski tanpa Neymar, yang sudah dipastikan absen, tim pelatih Carlo Ancelotti ini mengandalkan trio serang Vinicius Jr, Raphinha, dan Matheus Cunha untuk mengamankan tiga poin.

Peluang Brasil lolos ke fase gugur akan sangat bergantung pada hasil pertandingan ini. Bagi Haiti, ini menjadi peluang untuk membuat kejutan dan mempertahankan harapan mereka di turnamen. Penggemar sepak bola di Indonesia dapat menonton perlawanan langsung melalui siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport HD, serta layanan streaming resmi yang bekerjasama dengan pemegang hak siar.

Di luar pertandingan Brasil vs Haiti, beberapa kabar lain menarik perhatian: Timnas Maroko memenangkan laga pertama Grup C dengan kemenangan 1-0 atas Skotlandia berkat gol cepat Ismail Saibari, sementara Amerika Serikat telah memastikan tempat di babak 32 besar setelah mengalahkan Australia 2-0. Opsi lain termasuk potensi kembali Ole Gunnar Solskjaer ke Premier League dengan Ipswich Town, sementara Timnas Iran menganggap diperlakukan tidak adil dan berencana menggugat FIFA setelah dibatasi师长 di AS.

Di tengah semua itu, Timnas Indonesia di bawah John Herdman mulai diakui oleh lawan seperti Qatar dan Jepang sebagai tim yang berkembang pesat menjelang Piala Asia 2027. Rumor juga beredar tentang Bojan Hodak sebagai calon pelatih Malaysia, serta profil Ezra Walian yang kini berpeluang menjadi mesin gol Timnas Indonesia. Tamparan teknologi: kabar iPhone lipat Apple kembali menguat dengan bocoran render dan video. Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia yang mengincar tempat di Piala Dunia 2030.

Intinya, pertandingan Brasil vs Haiti menjadi momen krusial untuk kedua tim dalam perjalanan mereka di Grup C, sementara diversasitas berita sepakbola global menambah semarak dunia bola yang terus berjalan





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