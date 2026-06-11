Brasil Tertatih-tatih menuju Piala Dunia 2026, Kembali Neymar

Brasil, yang dikenal sebagai raja Piala Dunia, berjuang untuk kembali ke Piala Dunia 2026. Ancelotti, pelatih asing pertama asal Italia, dipilih untuk membawa Brasil ke final. Ancelotti menetapkan tiga kebijakan yang harus dipatuhi, termasuk mengurangi aktivitas Neymar di media sosial selama turnamen.

Brasil tertatih-tatih menuju Piala Dunia 2026. Harapan demi trofi keenam kini bertumpu pada racikan Carlo Ancelotti yang membuka pintu kembalinya Neymar Jr. Brasil adalah raja Piala Dunia , satu-satunya negara yang tak pernah absen ambil bagian di babak utama sejak Piala Dunia digelar pada 1930.

Mereka lima kali juara.dimulai. Kedua, 1962 di Chile. Pele cedera, muncul Garrincha. Ketiga, 1970 Meksiko.

Saat itu, mereka disebut tim terbaik sepanjang sejarah. Ada Pele, Jairzinho, Tostao, Rivellino, dan Carlos Alberto. Keempat, 1994 di Amerika Serikat. Saat itu adalah era pragmatis Dunga, Romario, Bebeto di timnas Brasil.

Puasa gelar 24 tahun terbayarkan. Terakhir, 2002 di Korea-Jepang. Trio R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, menyihir dunia. Ronaldo Luis Nazario de Lima mencetak gol terbanyak dengan 8 gol.

Kini, 24 tahun lagi menanti.

"Selecao" datang dengan sejumlah anomali. Membawa sejarah kelam, tragedi Belo Horizonte saat kalah 1-7 dari Jerman di semifinal Piala Dunia 2014. Kekalahan terburuk sepanjang sejarah. Hal itu setara peristiwa Maracanazo ketika kalah 1-2 dari Uruguay di final Piala Dunia 1950 yang disaksikan 200.000 penonton.

Dua kejadian itu menghadirkan trauma nasional dan masih membekas sampai detik ini. Anomali Brasil tergambar sejak babak kualifikasi edisi 2026. Mereka hampir gagal lolos. Penampilan terburuk di kualifikasi Conmebol, kalah 0-1 dari juara bertahan Argentina di Maracana, 21 November 2023.

Itulah kekalahan kandang pertama Brasil di kualifikasi Piala Dunia sepanjang sejarah. Brasil juga kalah dari Uruguay, Kolombia, dan Bolivia. Publik Brasil sampai tak percaya bila tim kebanggaannya terancam gagal ke Piala Dunia 2026. Sampai akhirnya, Brasil mendatangkan Carlo Ancelotti pada 26 Mei 2025 sebagai pelatih asing pertama asal Italia.

Di level klub, Ancelotti memang pelatih juara dengan lima trofi Liga Champions Eropa (dua bersama AC Milan dan tiga saat menangani Real Madrid). Ia spesialis trofi, baik saat menangani Juventus, Milan, Chelsea, PSG, maupun Bayern Muenchen. Namun, di level timnas, Carletto hanya mampu membawa Italia dengan transisi cepat. Hasilnya belum menjanjikan.

Dari 10 laga, 5 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali tumbang (Bolivia, Jepang, dan Perancis). Ancelotti bilang, Brasil tak punya "pemain referensi" seperti Neymar, tetapi punya skuad merata. Apakah kami bisa melaju ke final Piala Dunia? Ya, kami bisa berada di final.

Tetapi, saya pikir itu belum cukup. Bisa jadi ini alasan utama Carletto memanggil kembali Neymar yang terakhir kali berseragam "Samba" pada 17 Oktober 2023. Ia masuk skuad final menuju Piala Dunia 2026. Ia menyisihkan Joao Pedro yang sedangAlasan lain Ancelotti memanggil Neymar, yang hanya bermain 686 menit bersama Santos, adalah besarnya tekanan publik.

Memang Neymar saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Brasil dengan 79 gol dari 128 penampilan. Namun, permainannya sudah usang.

"Kami mengevaluasinya sepanjang tahun, dia bermain terus-menerus, kondisi fisiknya membaik. Dia adalah pemain penting di Piala Dunia. Dia memiliki peran dan kewajiban yang sama dengan yang lain," tutur Ancelotti, dilansir dari"Kami memilih Neymar bukan karena kami pikir dia akan menjadi pemain pengganti yang baik, tetapi dia bisa membawa kualitas, bermain 1 menit, 5, 90, tidak bermain, dan mengambil penalti," ucap Ancelotti kemudian. Kembalinya Neymar ke Selecao bukan tanpa syarat.

Ancelotti menetapkan tiga kebijakan yang harus dipatuhi. Tuntutan pertama adalah Neymar tidak lagi menyandang status kapten. Kedua, Ancelotti tidak memberikan jaminan pemain mula. Dan, ketiga, bersifat nonteknis, tetapi dianggap krusial.

Ancelotti meminta Neymar untuk mengurangi aktivitasnya di media sosial selama turnamen berlangsung. Langkah ini diambil karena banyak pihak menilai keaktifan Neymar di dunia maya sering kali berdampak pada fokus dan performanya di lapangan.

"Saya harus menjaga harmoni nasional. Kalau saya coret Neymar, orang Brasil akan memakainya untuk menyerang saya," kata Ancelotti. Neymar sangat antusias bisa masuk skuad Selecao di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu membuat pengakuan jujur bahwa dirinya langsung menangis selama berjam-jam setelah mendengar namanya kembali disebut untuk membela panji negaranya.

Perjalanan kembali menuju tim nasional merupakan sebuah perjuangan yang sangat emosional bagi pemain bernomor punggung 10 itu. Berbicara secara terbuka kepada media setelah pengumuman skuad resmi, penyerang veteran ini tidak mampu menyembunyikan rasa harunya yang mendalam. Neymar menyatakan bahwa emosi yang berkecamuk di dalam dirinya sangat sulit untuk diungkapkan dengan untaian kata-kata biasa. Perjuangan panjang yang harus dilewati selama masa pemulihan cedera panjang membuat momen pemanggilan ini terasa seperti sebuah mukjizat





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Piala Dunia Carlo Ancelotti Neymar Kehilangan Kehilangan Kandang Kehilangan Kualifikasi Kehilangan Final Kehilangan Piala Dunia Kehilangan Final Piala Dunia Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026 Kehilangan Final Piala Dunia 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bagaimana Leo, sang juara Piala Dunia, menaklukkan Amerika menjelang penampilan terakhirnya di Piala Dunia 2026Menjelang Piala Dunia 2026, LEGACY mengulas bagaimana Lionel Messi berhasil menaklukkan Amerika Serikat setelah pindah ke Inter Miami, serta apa artinya hal ini bagi upaya Argentina mempertahankan gelar juara

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Meksiko vs Afrika Selatan 12 Juni 2026Preview Meksiko vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Analisis performa, kabar skuad, dan prediksi skor laga pembuka fase grup.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Korea Selatan vs Ceko 12 Juni 2026Preview Korea Selatan vs Ceko di Piala Dunia 2026. Analisis kekuatan tim, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup A yang digelar di Zapopan.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Kanada vs Bosnia dan Herzegovina 13 Juni 2026Preview Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. Analisis performa, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B di Toronto.

Read more »