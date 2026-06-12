Brasil dan Maroko Siap Menghadapi Piala Dunia 2026

Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko menjadi salah satu pertandingan paling menarik di turnamen ini. Brasil yang memegang rekor sebagai negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia harus bekerja keras untuk mengangkat trofi emas prestisius tersebut. Sementara itu, Maroko yang telah menunjukkan perkembangan signifikan sebagai kekuatan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir siap untuk menghadapi Brasil di panggung internasional terbesar.

Pelatih Brasil , Carlo Ancelotti , memimpin sesi latihan menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Ekuador di Sao Paulo, Brasil , pada Selasa, 3 Juni 2025. Ini adalah kesempatan bagi Selecao untuk menebus kekecewaan usai tereliminasi pada perempat final empat tahun lalu di Qatar.

Di sisi lain, Maroko datang sebagai salah satu kuda hitam turnamen, bersiap untuk penampilan ketujuh mereka di panggung internasional terbesar. Mereka sebelumnya membuat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Pemain Timnas Brasil, Igor Thiago, Danilo, Ibanez, Douglas, Gabriel Magalhaes, dan Vinicius Junior berjalan di lapangan selama sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 melawan Maroko di Fasilitas Latihan Columbia Park, Morristown, New Jersey, pada 9 Juni 2026.

Brasil memegang rekor sebagai negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, dengan lima gelar juara dari 114 pertandingan yang dimainkan dan 74 kemenangan. Mereka juga menjadi satu-satunya negara yang selalu berpartisipasi dalam setiap edisi turnamen sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Meskipun demikian, Selecao belum berhasil mengangkat trofi emas prestisius tersebut sejak tahun 2002. Paceklik gelar selama 24 tahun ini menyamai durasi kekeringan trofi historis mereka antara tahun 1970 dan 1994, yang kala itu diakhiri di tanah Amerika.

Untuk lolos ke turnamen 48 tim yang baru diperluas ini, Brasil harus bekerja keras, mencatatkan delapan kemenangan, empat hasil imbang, dan enam kekalahan dari 18 pertandingan kualifikasi. Mereka finis di posisi kelima dan mengamankan salah satu dari enam jatah kualifikasi langsung CONMEBOL. Dalam performa terkini, Brasil yang menduduki peringkat kelima dunia oleh FIFA, mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 dari Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia terakhir mereka. Sejak Oktober, mereka juga takluk dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang (3-2) dan Prancis (2-1).

Namun, tim asuhan Ancelotti berhasil memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka melawan Kroasia, Panama, dan Mesir dengan skor agregat 11-4. Brasil memiliki rekor kuat melawan negara-negara Afrika di Piala Dunia, memenangkan tujuh dari delapan pertemuan, dengan satu-satunya kekalahan 1-0 dari Kamerun di babak penyisihan grup Qatar 2022. Maroko, yang dijuluki Singa Atlas, telah menunjukkan perkembangan signifikan sebagai kekuatan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak awal tahun 2023, mereka mencatatkan 33 kemenangan, 10 hasil imbang, dan hanya dua kekalahan dari 45 pertandingan. Saat ini, Maroko menduduki peringkat ketujuh dunia menurut FIFA, mengungguli negara-negara seperti Belanda, Belgia, dan Jerman. Walid Regragui, pelatih sebelumnya, patut mendapat apresiasi atas kebangkitan Maroko, memimpin tim melalui kualifikasi CAF Piala Dunia dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan. Maroko juga dinobatkan sebagai juara Piala Afrika awal tahun ini setelah Senegal dicabut gelarnya menyusul final yang kacau.

Namun, Regragui mengundurkan diri kurang dari 100 hari sebelum Piala Dunia, dan posisinya kini diisi oleh mantan pelatih U-23, Mohamed Ouahbi. Di bawah kepemimpinan Ouahbi, tim senior Maroko meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan, termasuk hasil imbang 1-1 dengan Norwegia pekan lalu. Tiga penampilan pertama Maroko di Piala Dunia terjadi di Meksiko (1970 dan 1986) serta Amerika Serikat (1994), dua dari tiga tuan rumah bersama tahun ini.

Mereka tersingkir di babak penyisihan grup pada debutnya, namun berhasil mencapai babak 16 besar pada tahun 1986. Pertemuan terakhir Maroko dengan Brasil pada Maret 2023 berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Singa Atlas dalam pertandingan persahatan, meskipun mereka kalah dalam dua dari tiga pertemuan sebelumnya. Tim nasional sepak bola Maroko merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang berada di bawah Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko. Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Sudah Mulai, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 202





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