Brasil dan Maroko Bermain Imbang di Piala Dunia 2026

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, tetap tenang meski timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Timnas Maroko bermain imbang 1-1 melawan Brasil pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 hari Sabtu.

Pelatih Brasil , Carlo Ancelotti , tetap tenang meski timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 . Timnas Maroko bermain imbang 1-1 melawan Brasil pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 hari Sabtu.

Gol Ismael Saibari sempat membawa Maroko unggul sebelum disamakan oleh Vinicius Junior di babak pertama pertandingan tersebut. Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi Maroko yang kembali menunjukkan kualitasnya di level tertinggi sepak bola dunia. Menghadapi Brasil yang berstatus juara dunia lima kali, Atlas Lions mampu tampil percaya diri dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Maroko bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol Ismael Saibari pada babak pertama.

Namun, Brasil berhasil menyamakan kedudukan lewat Vinicius Junior pada menit ke-32. Usai pertandingan, Ouahbi mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Meski gagal meraih kemenangan, ia menilai satu poin dari laga melawan Brasil merupakan hasil positif untuk mengawali perjalanan di turnamen. Untuk masa depan sepak bola Maroko, kami percaya diri.

Kami bermain imbang dan kami senang. Saya tidak kecewa. Tentu kami ingin menang, tetapi saya tidak merasa sedih, kata Ouahbi. Pelatih berusia 48 tahun itu juga bangga dengan keberanian para pemainnya yang tetap berusaha memainkan bola meski berada di bawah tekanan lawan.

Hal yang paling saya banggakan adalah kami cukup berani untuk tetap bermain dan meminta bola saat berada di bawah tekanan. Itu adalah kualitas besar yang kami miliki, ujarnya. Ouahbi kemudian mengungkapkan target besar Maroko di Piala Dunia 2026. Setelah menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal pada edisi 2022 di Qatar, kini ia ingin membawa timnya melangkah hingga partai puncak.

Menurutnya, hasil imbang melawan Brasil menjadi bukti bahwa Maroko mampu bersaing dengan tim-tim elite dunia. Ia optimistis performa timnya akan terus meningkat seiring berjalannya turnamen





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