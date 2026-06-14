Brasil dan Maroko Berbagi Poin dalam Laga Pembuka Grup C Piala Dunia 2026

Kesalahan-kesalahan fatal di belakang pertahanan Brasil memungkinkan Maroko mencetak gol lebih dulu, tetapi kekuatan individual Brasil berhasil menyelamatkan tim tersebut dari kekalahan. Hasil imbang 1-1 ini membuat Brasil mempertahankan rekor tak terkalahkan di laga pembuka Piala Dunia sejak 1938, sementara Maroko menorehkan sejarah pertama dengan meraih poin dan gol dari tim CONMEBOL di ajang tersebut.

Pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026 yang dihelat di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 14 Juni 2026 pagi WIB, Brasil dan Maroko berbagi poin setelah bermain imbang 1-1.

Hasil ini menjadi kejutan mengingat Brasil hadir sebagai salah satu favorit juara, namun Maroko menunjukkan organisasi permainan dan semangat tinggi yang membuat mereka tidak sekadar tim kuda hitam. Maroko bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol yang mengadvantage dari serangan balik cepat, mengeksploitasi kesalahan pertahanan Brasil. Namun, Brasil yang memiliki banyak bintang di lini serangan berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan作業 bebas yang membuat rekor unik mereka tetap terjaga.

Secara statistik, Brasil telah menjaga rekor impresif di laga pembuka Piala Dunia sejak edisi 1938. Dari 21 edisi terakhir, Canarinha mengoleksi 17 kemenangan dan empat hasil imbang, tanpa sekali kalah. Catatan tersebut menjadi rekor terpanjang dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia. Di sisi lain, Maroko menorehkan sejarah penting.

Untuk pertama kalinya, mereka berhasil meraih poin sekaligus mencetak gol saat menghadapi wakil CONFEDERASI Amerika Selatan (CONMEBOL) di Piala Dunia. Sebelumnya, Maroko selalu kalah tanpa mencetak gol ketika bertemu Peru pada 1970 dan Brasil pada 1998. Maroko juga menunjukkan konsistensi dalam fase grup Piala Dunia. Tim dari Afrika Utara itu kini tidak terkalahkan dalam lima laga berturut-turut di fase grup, dengan rincian dua kemenangan dan tiga hasil imbang, menjadi rekor terbaik dalam sejarah partisipasi mereka di ajang tersebut.

Agresivitas Maroko terlihat sejak menit-menit awal. Mereka tercatat menjadi tim kedua sejak 1966 yang mampu melepaskan lima tembakan dalam 10 menit pertama laga Piala Dunia saat menghadapi Brasil. Laga ini menjadi bukti bahwa Maroko telah masuk daftar kuda hitam yang berpotensi mengguncang turnamen, bersama Jepang, Senegal, dan Kolombia. Di grup lain, dua laga Grup B ebenfalls berakhir imbang, menandakan prediksi akan kejutan-kejutan di Piala Dunia 2026 semakin kuat





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Brasil Maroko Grup C Hasil Imbang

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neymar Júnior terpaksa absen dalam laga seru Piala Dunia antara Brasil dan MarokoNeymar Júnior harus absen dalam laga Piala Dunia Brasil melawan Maroko. Pelatih tim nasional Carlo Ancelotti telah mengonfirmasi pada Jumat malam bahwa penyerang bintang berusia 34 tahun itu belum pulih sepenuhnya dari cederanya.

Read more »

Piala Dunia 2026: Brasil Ditahan Maroko 1-1 di Laga Pembuka Grup CHasil ini membuat kedua tim berbagi poin, dengan gol Vinicius Junior menjadi penyelamat Selecao.

Read more »

Hasil Akhir Brasil Vs Maroko di Piala Dunia 2026: Imbang 1-1Maroko menahan imbang Brasil di Piala Dunia 2026, Minggu (14/6/2026)

Read more »

Brasil vs Maroko Akhirnya Imbang 1-1 dalam Duel Top 10 FIFA di Piala Dunia 2026Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Maroko berakhir 1-1. Gol Saïbari di menit 21 memberi keunggulan Maroko, sementara Vinícius Júnior menyamakan pada menit ke‑31. Kedua tim menunjukkan kualitas kelas dunia, dengan statistik xG dan tembakan yang hampir seimbang.

Read more »