Brantas Abipraya Sosialisasikan Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung

PT Brantas Abipraya (Persero) menggelar sosialisasi proyek Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul. Proyek ini bertujuan menyediakan transportasi publik modern dan ramah lingkungan, mengurangi kemacetan dan emisi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat Bandung Raya.

PT Brantas Abipraya (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan melalui proyek Pembangunan Bus Rapid Transit ( BRT ) Metropolitan Cekungan Bandung . Sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya turut berperan dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, dan ramah lingkungan bagi masyarakat Bandung Raya.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien. Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul pada 15 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai rencana pekerjaan, manajemen lalu lintas selama konstruksi, serta manfaat jangka panjang yang akan dirasakan masyarakat setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana mengatakan bahwa pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas masyarakat yang lebih efisien. Beliau menambahkan, Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kehadiran BRT Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi solusi mobilitas masyarakat sekaligus berkontribusi dalam mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan di kawasan perkotaan.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan fasilitas jalur on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar yang dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi publik maupun pejalan kaki. Selain itu, selama masa konstruksi, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, Brantas Abipraya juga mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui pemasangan rambu-rambu pekerjaan, pengaturan zona kerja, jalur pedestrian sementara, serta berbagai perangkat pengamanan lainnya sesuai standar yang berlaku. Dian menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur perkotaan. Oleh karena itu, Brantas Abipraya membuka ruang komunikasi yang aktif melalui mekanisme layanan pengaduan untuk menerima masukan, saran, maupun laporan dari masyarakat selama proses konstruksi berlangsung. Kami berkomitmen melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kualitas, dan kenyamanan masyarakat.

Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya, ujar Dian. Suherman, perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Bandung berharap dengan adanya BRT ini selain dapat mengurai kemacetan, juga dapat mengangkat dampak ekonomi untuk daerah sekitar. BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih modern dan terintegrasi.

Dengan hadirnya layanan BRT, masyarakat nantinya akan memperoleh akses transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan andal, sekaligus mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Melalui pengalaman panjang dalam membangun berbagai proyek infrastruktur strategis nasional, Brantas Abipraya optimistis dapat menyelesaikan pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung sesuai target yang ditetapkan, tentunya dengan mengutamakan keselamatan, mutu dan keberlanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan adanya proyek ini, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru selama konstruksi dan operasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan BRT yang ramah lingkungan akan berkontribusi pada pengurangan polusi udara dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah juga berencana mengintegrasikan BRT dengan moda transportasi lain seperti angkutan kota dan kereta api untuk menciptakan sistem transportasi yang seamless. Masyarakat diimbau untuk mendukung dan berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan agar proyek berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak





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