Brandon Salim dan Febby Rastanty berpartisipasi dalam Astra Half Marathon 2026 di BSD City, Tangerang. Acara ini menyatukan olahraga dengan misi sosial bagi Desa Sejahtera Astra.

Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah ajang Astra Half Marathon 2026 yang berlangsung di kawasan Astra Biz Center, BSD City. Acara olahraga massal tersebut dihadiri oleh sejumlah figur publik termasuk Beta Setia atau yang dikenal sebagai Captain Astra Runners, serta bintang sinetron Febby Rastanty. Keduanya turut serta dalam kategori 5K yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2026.

Keberadaan mereka bukan sekadar untuk berpartisipasi dalam kompetisi lari, tetapi juga mendukung misi sosial yang dibawa oleh ajang tahunan ini. Melalui event tersebut, Astra Group mengajak para peserta untuk berkontribusi secara aktif dalam program pemberdayaan masyarakat. Fokus utama kontribusi ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Sejahtera Astra.

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Detail Teknis Fasilitas Medis Peserta

Bagi Brandon Salim, partisipasinya dalam Astra Half Marathon 2026 menandai pengalaman pertamanya mengikuti ajang ini secara langsung. Ia menyatakan rasa kepuasan yang tinggi terhadap jalannya acara yang berlangsung sangat lancar dan tepat waktu sesuai jadwal. Kepuasan tersebut juga datang dari kualitas fasilitas yang disediakan oleh panitia penyelenggara selama event berlangsung.

Brandon secara khusus mengapresiasi ketersediaan fasilitas medis yang sangat memadai untuk menjamin keamanan para pelari. Ia menjelaskan bahwa sebelum acara lari dimulai, Astra telah menyediakan layanan medical check-up bagi setiap peserta. Ketersediaan pemeriksaan kesehatan awal ini menjadi langkah pencegahan yang sangat penting bagi keselamatan atlet.

Selama proses lari berlangsung, terdapat juga medical tent yang ditempatkan di setiap titik jarak dua kilometer. Brandon memastikan bahwa pos-pos medis ini siap menangani segala kendala kesehatan yang mungkin terjadi di lapangan. Ia merasa sangat aman karena fasilitas tersebut bisa merespons jika ada peserta mengalami kram, cedera, atau kecelakaan ringan saat berlari.

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Ditambah dengan jaminan asuransi yang diterima oleh seluruh peserta, faktor keamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ajang ini. Beta Setia sebagai Captain Astra Runners juga hadir mendampingi dan memastikan standar keselamatan tetap terjaga. Kehadiran tim medis ini memberikan ketenangan hati bagi para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang.

Sudut Pandang Peserta Terhadap Manfaat Lari

Febby Rastanty memiliki perspektif yang lebih dalam mengenai manfaat olahraga lari bagi kehidupan pribadi. Ia memandang bahwa lari bukanlah aktivitas semata untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga sebagai sarana membangun karakter. Bagi aktris kelahiran 1996 tersebut, lari mengajarkan nilai-nilai konsistensi dan disiplin yang tinggi dalam menjalani hidup.

Febby juga menekankan aspek kepedulian terhadap orang lain sebagai bagian integral dari semangat berlari. Ia merasa bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan untuk menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Pernyataannya sejalan dengan misi Astra Half Marathon yang mengajak peserta berbagi manfaat melalui aksi sosial.

Aktres ini menceritakan bahwa ia tidak melakukan persiapan fisik yang terlalu berat sebelum berlari. Fokus utamanya hanya pada memastikan waktu tidur yang cukup dan asupan nutrisi yang seimbang. Metode sederhana ini dianggapnya sudah cukup untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima selama event berlangsung.

Febby juga mengakui bahwa lari membantunya dalam membangun konsistensi disiplin diri yang lebih baik. Ia bahkan mulai memperhatikan waktu istirahat dengan lebih serius ketika memiliki jadwal lari di hari berikutnya. Pendekatan ini membuktikan bahwa olahraga dapat meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

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Mekanisme Donasi dan Program Sosial Astra

Ahmad Muhibbuddin selaku Head of Media Relations Division Astra menjelaskan mekanisme kontribusi sosial yang berjalan dalam event ini. Ia menegaskan bahwa sebagian hasil dari penjualan tiket akan didonasikan secara penuh kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung program pembangunan di desa-desa Sejahtera Astra.

Mekanisme lain yang diterapkan adalah konversi jarak yang ditempuh oleh para peserta menjadi bentuk kontribusi nyata. Setiap kilometer yang dilari oleh para atlet akan dijumlahkan dan digunakan sebagai dasar bantuan. Sistem ini mendorong peserta untuk berlari lebih jauh demi tujuan yang lebih mulia.

Program Desa Sejahtera Astra ini berfokus pada empat bidang pengembangan utama yang sangat krusial. Keempat bidang tersebut mencakup kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan kewirausahaan lokal. Fokus ini menjamin bahwa bantuan yang diberikan berdampak langsung pada kebutuhan dasar warga.

Perayaan HUT Astra dan Astra Runners ke-13

Ahmad Muhibbuddin juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Astra Half Marathon tahun ini memiliki makna yang sangat spesial. Acara ini sekaligus menjadi momentum perayaan penting bagi keluarga besar Astra Group. Tahun ini bertepatan dengan perjalanan menuju usia ke-70 tahun Astra sebagai perusahaan besar.

Keseriusan Astra terhadap kegiatan ini terlihat dari perayaannya yang juga memperingati usia Astra Runners. Komunitas lari resmi tersebut kini memasuki ulang tahun yang ke-13. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang perusahaan terhadap gaya hidup sehat dan kepedulian sosial.

Kehadiran Beta Setia dan Febby Rastanty menjadi simbol dukungan publik terhadap misi mulia tersebut. Mereka membawa serta ribuan pelari lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan desa. Event ini berhasil menyatukan olahraga, sosial, dan corporate value dalam satu kegiatan yang berkesan.