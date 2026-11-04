Bradley Barcola Hadiri Tekanan Pengganti Salah di Liverpool

Bradley Barcola bantah ekspektasi ganti Mohamed Salah meski transfer senilai 123 juta pound. Penyerang Prancis ini fokus pada adaptasi dan kinerja tim bersama Liverpool.

Bradley Barcola memastikan bahwa penyerang Prancis ini belum menunjukkan performa terbaiknya saat ini, despite telah bergabung dengan Liverpool dari Paris Saint-Germain ( PSG). Penyerang tersebut mengakui bahwa proses adaptasi bersama rekan-rekan setim masih berlangsung, namun ia optimistis hubungan di dalam tim akan terus membaik.

Mekanisme Adaptasi dan Kinerja Tim

Bradley Barcola menjelaskan bahwa pengembangan dirinya di Liverpool bergantung pada pemahaman kolektif dengan para rekan setimnya. Meskipun ia sudah mencetak hattrick saat menghadapi LASK di Liga Champions, ia merasa bahwa versi terbaik dari dirinya belum sepenuhnya terungkap kepada publik dan penggemar Liverpool.

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Menurut Barcola, kerja sama dengan rekan-rekan tim terus ditingkatkan untuk memaksimalkan kelebihan yang ia miliki. Ia menekankan bahwa perkembangan tersebut terlihat dari cara tim mulai memahami gaya bermainnya, yang diyakininya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja dalam pertandingan berikutnya.

Posisi Terhadap Warisan Mohamed Salah

Kedatangan Bradley Barcola ke Liverpool terjadi setelah Mohamed Salah memutuskan untuk meninggalkan klub. Salah meninggalkan warisan besar sebagai pencetak gol terbanyak dan pemberi assist terbanyak Liverpool di Premier League, dengan total 191 gol dan 93 assist.

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Bradley Barcola menegaskan bahwa nilai transfernya sebesar 123 juta pounds bukan merupakan kendali pribadinya dan bukan menjadi sumber tekanan baginya. Ia sangat menghormati pencapaian Mohamed Salah sebagai legenda besar di klub tersebut dan tidak ingin membebani dirinya dengan tuntutan untuk menjadi penerus langsung sang legenda Mesir tersebut.

Bradley Barcola menyatakan dengan tegas bahwa ia bukanlah Mohamed Salah dan akan berusaha memberikan kontribusi semampu nya untuk Liverpool. Ia berkomitmen untuk menciptakan jejak sejarah dan identitasnya sendiri bersama The Reds, tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi untuk menggantikan penampilan Mohamed Salah secara langsung.

Dampak Nyata dan Masa Depan Karier di Anfield

Sebelum pindah ke Liverpool, Bradley Barcola menghabiskan periode penting kariernya bersama PSG dengan mencatatkan 152 penampilan. Ia berhasil mencetak 39 gol dan membantu klub meraih sejumlah gelar bergengsi, termasuk tiga gelar Ligue 1, dua trofi Liga Champions, dua Piala Super, dan dua Coupe de France.

Bradley Barcola mengungkapkan bahwa keputusan untuk meninggalkan PSG adalah langkah yang tepat meskipun terasa berat secara emosional. Ia merasa bahwa klub asal Paris sudah seperti keluarga dan telah membangun sesuatu yang istimewa bersama, namun kehadiran Liverpool sebagai tawaran baru merupakan kesempatan luar biasa yang tidak boleh disia-siakan.

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Bradley Barcola menyatakan tidak memiliki keraguan dalam mengambil keputusan untuk bergabung dengan Liverpool. Ia menyatakan kebahagiaan atas keberadaannya di klub tersebut dan berharap agar klub lamanya, PSG, terus berjalan dengan baik dalam perjalanan mereka ke depannya.