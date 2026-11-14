Brad Friedel Prediksi Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo Makin Cemerlang di Manchester United Bawah Pochettino

Mantan kiper Brad Friedel meyakini Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo berkembang pesat di bawah Mauricio Pochettino. Simak analisis lengkap tentang dampaknya bagi Manchester United.

Brad Friedel, legenda kiper Amerika Serikat, menyatakan keyakinannya bahwa Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo akan mengalami lonjakan kinerja signifikan di bawah manajemen baru Manchester United, Mauricio Pochettino. Legenda asal Amerika Serikat tersebut menyoroti keberhasilan mantan pelatih Argentina ini dalam membesarkan Dele Alli di Tottenham Hotspur sebagai bukti nyata kualitas kepelatihan yang dimilikinya. Kedatangan Pochettino dengan kontrak dua setengah tahun pekan depan dipandang sebagai katalisator kebangkitan di Old Trafford setelah Michael Carrick dipecat pada Kamis. Kondisi tim memburuk tajam dengan rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan di Premier League yang menjatuhkan Manchester United ke peringkat ke-18 klasemen sementara. Rashford juga mengalami stagnasi performa, gagal mencetak gol maupun assist dalam delapan penampilan di semua kompetisi musim ini.

Analisis Penguatan Pemain Muda oleh Pochettino

Mauricio Pochettino dikenal memiliki rekam jejak luar biasa dalam membimbing bakat muda, seperti yang dibuktikannya bersama Dele Alli. Setelah merekrut Alli yang saat itu berusia 18 tahun pada 2015, pelatih asal Argentina tersebut membimbingnya mencetak 55 gol dan 48 assist dalam 194 pertandingan. Prestasi Alli juga terukur dari penghargaan Pemain Muda Terbaik PFA dan masuknya ia ke dalam Tim Terbaik PFA dalam dua musim berturut-turut, yakni 2015-16 dan 2016-17. Pada periode itu, Tottenham Hotspur mencatatkan hasil gemilang dengan satu kali finis sebagai runner-up, dua kali menempati posisi ketiga, dan mencapai final Champions League untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Friedel menjelaskan bahwa pendekatan Pochettino sangat kental dengan dukungan kepada pemain muda berpotensial tinggi.

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Menurut Friedel, alih-alih hanya mengandalkan dukungan pemain senior, Pochettino cenderung merangkul beberapa pemain muda yang punya potensi luar biasa. Pemain seperti Marcus Rashford bisa benar-benar berkembang di bawah asuhannya jika Mauricio memilih untuk fokus kepadanya. Begitu pula Mainoo dan pemain-pemain seperti mereka. Situasi ini dianggap cukup mirip dengan masa lalu ketika Dele Alli berada di bawah asuhan pelatih asal Argentina tersebut. Pochettino sangat pandai membuat pemain yang dia inginkan dalam sistem dan budaya klubnya merasa sangat berharga. Seluruh staf kepelatihannya menunjukkan kepedulian tinggi dan membuat pemain merasa dibutuhkan, bahkan mungkin merasa lebih hebat daripada kemampuan mereka sebenarnya, sambil tetap memastikan kedisiplinan kerja keras yang ketat.

Tantangan Sikap Bruno Fernandes dan Budaya Kerja

Perhatian juga tertuju pada cara pelatih baru itu menangani kapten klub Bruno Fernandes di tengah ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang gelandang Portugal tersebut di Manchester. Sang kapten telah menolak tawaran kontrak baru kedua dari petinggi klub, sementara kontraknya saat ini akan berakhir pada penghujung musim. Friedel memberikan pandangan tegas mengenai potensi konflik antara disiplin pelatih dan karakter pemain bintang. Ia menilai Pochettino ingin mempertahankan pemain berbakat di klub, tetapi dia tidak akan menoleransi sikap buruk jika Bruno memang punya ego. Menurut Friedel, Mauricio bukan orang bodoh dan pasti ingin pemain-pemain terbaik berada di lapangan, namun mereka harus berkomitmen penuh.

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Jika komitmen tersebut tidak terpenuhi, Pochettino diyakini akan segera berupaya melepas pemain yang bersangkutan. Friedel membayangkan pelatih asal Argentina tersebut akan mencoba bekerja sama dengan Fernandes lebih dulu sebagai langkah pertama. Jika dia merasa Bruno tidak cocok secara budaya, dia tidak akan keberatan menggantinya. Fernandes adalah pemain berkualitas tinggi yang diakui banyak pihak, namun Pochettino membangun budaya di klub yang menuntut kepatuhan total. Jika Bruno tidak mau menerima budaya itu, dia akan dilepas tanpa ampun. Friedel juga menyoroti bahwa tim lawan sering kali bekerja lebih keras daripada Manchester United, sebuah aspek permainan yang sama sekali tidak akan ditoleransi oleh Pochettino, di mana baginya sama sekali tidak penting nama siapa yang tertera di bagian belakang jersey Anda.

Jadwal Ujian Awal dan Strategi Pemulihan Tim

Pochettino akan meninggalkan jabatannya bersama Amerika Serikat setelah pertandingan-pertandingan mendatang melawan Haiti untuk mulai bekerja di Manchester pekan depan. Masa kepemimpinannya di Old Trafford akan diawali ujian berat di Premier League melawan rival sengit Liverpool pada 22 November. Langkah pertama ini menjadi penentu apakah strategi regenerasi dan penegakan disiplin yang digadang-gadang dapat berjalan lancer. Menanamkan etos kerja tanpa henti dan memastikan komitmen penuh dari para pemain senior akan sangat penting untuk mengangkat klub keluar dari zona degradasi. Friedel menekankan bahwa fokus pada pemain muda seperti Rashford dan Mainoo harus seimbang dengan penertiban pemain veteran yang belum menunjukkan dedikasi maksimal. Keberhasilan Pochettino dalam menstabilkan posisi tim di klasemen atas bergantung pada kemampuan dirinya menegakkan standar kerja yang tidak kompromi.