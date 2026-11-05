BPS Tetapkan Standar Kerja Minimal Satu Jam untuk Status Penduduk Bekerja

BPS menggunakan standar internasional ILO untuk menghitung penduduk bekerja. Aktivitas minimal satu jam per minggu menentukan status ketenagakerjaan secara resmi.

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa penentuan status ketenagakerjaan seseorang bergantung sepenuhnya pada aktivitas ekonominya. Kriteria ini mencakup apakah individu tersebut masih melaksanakan kegiatan guna menghasilkan pendapatan. Standar pengukuran ini merujuk secara ketat pada ketentuan internasional dari International Conference of Labour Statisticians (ICLS) di bawah naungan Organisasi Buruh Internasional ( ILO).

Ketentuan Minimal Aktivitas Kerja Mingguan

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menguraikan batasan minimal aktivitas kerja yang digunakan dalam perhitungan statistik resmi di Indonesia. Menurut penjelasan Edy dalam rilis pers BPS di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), seorang individu dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja jika melakukan kegiatan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan selama minimal satu jam dalam seminggu.

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Ketentuan ini berlaku secara universal untuk memastikan data ketenagakerjaan mencerminkan realitas partisipasi ekonomi secara akurat. Batasan waktu satu jam tersebut menjadi titik tolak utama bagi para statistikawan untuk membedakan antara mereka yang aktif berkontribusi dalam produksi ekonomi dengan mereka yang tidak aktif atau pengangguran.

Dampak Pemutusan Hubungan Kerja pada Status Kerja

Fenomena peralihan dari pekerjaan formal ke aktivitas informal menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pasar tenaga kerja saat ini. Data BPS menunjukkan bahwa pekerja formal yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetapi beralih ke aktivitas ekonomi di sektor informal, misalnya menjadi pengemudi ojek online (ojol), tetap tercatat sebagai penduduk bekerja.

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Hal yang sama juga berlaku bagi korban PHK yang mengalami penurunan jam kerja. Selama mereka masih melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam per pekan, status mereka tidak otomatis berubah menjadi pengangguran. Akibat PHK tersebut, pekerja tetap berada pada kelompok bekerja, tetapi mengalami perubahan dari yang awalnya berada di perusahaan sektor formal kemudian beralih ke sektor informal.

Edy menambahkan bahwa perubahan status juga terjadi pada durasi kerja. Pekerja yang tadinya bekerja penuh waktu dengan durasi 35 jam ke atas, dapat berubah menjadi pekerja paruh waktu atau setengah pengangguran. Perubahan dinamika ini menunjukkan bahwa angka penduduk bekerja yang tinggi belum tentu mencerminkan stabilitas jam kerja dan pendapatan, terutama jika mayoritas berada di sektor informal.

Proporsi Sektor Informal Lebih Dominan

Kondisi dominasi pekerja informal dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor formal menjadi sinyal penting bagi evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya serap lapangan kerja formal masih perlu ditingkatkan agar penempatan kerja lebih stabil dan berupah layak bagi masyarakat.

Statistik terkini mencatat bahwa proporsi pekerja informal mencapai 57,93 persen. Sementara itu, sektor formal hanya mencakup sebesar 42,07 persen dari total tenaga kerja. Angka-angka spesifik ini menjadi dasar bagi analisis mendalam tentang kesehatan struktur pasar kerja nasional.

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Edy Mahmud menekankan bahwa data saat ini merupakan sinyal kuat bahwa penyerapan sektor formal masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih sehat dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih baik bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.