BPS: Pekerja Setengah Pengangguran Capai 12,84 Juta di Agustus 2026

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pekerja setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang pada Agustus 2026. Angka ini menunjukkan tantangan serius dalam kualitas penyerapan tenaga kerja nasional.

Badan Pusat Statistik ( BPS) mengungkap adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penduduk yang bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan penuh di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 12,84 juta orang termasuk kategori pekerja setengah penganggur per Agustus 2026. Kondisi ini menandai adanya kesenjangan antara ketersediaan jam kerja dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Data BPS Agustus 2026 Menunjukkan Peningkatan Signifikan

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, terjadi penambahan sebesar 1,24 juta orang pada kelompok pekerja setengah pengangguran selama periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Kelompok ini didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu dan masih aktif mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan. Persentase pekerja setengah pengangguran pada Agustus 2026 tercatat sebesar 8,68 persen, yang berarti sekitar sembilan dari setiap seratus penduduk yang bekerja berada dalam kondisi ini. Tingkat ini mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen poin dibandingkan data pada Agustus 2025. Dari sisi gender, tingkat setengah pengangguran laki-laki mencapai 8,89 persen dengan kenaikan 0,59 persen poin, sedangkan perempuan mencapai 8,36 persen dengan kenaikan lebih tinggi sebesar 1,03 persen poin. Jumlah total pekerja setengah penganggur ini jauh melampaui angka pengangguran terbuka yang hanya mencapai 7,38 juta orang pada periode yang sama.

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Mekanisme Magang Nasional dan Dampaknya Terhadap Statistik

Moh Edy Mahmud, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan program Magang Nasional sejak Oktober 2025 untuk merespons dinamika ketenagakerjaan. Program ini memberikan kompensasi setara upah minimum kabupaten atau kota kepada peserta yang lolos seleksi. Secara konseptual, lulusan sarjana yang menerima kompensasi tersebut dianggap telah bekerja sehingga berkontribusi terhadap serapan total penduduk bekerja. Namun, Moh Edy menekankan bahwa efektivitas program ini dalam mengurangi angka pengangguran harus dibedah lebih detail melalui pengukuran angka pengangguran yang tercipta. Data menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang, naik 1,366 juta orang dari tahun sebelumnya. Total penduduk bekerja tercatat 147,99 juta orang, naik 1,443 juta orang, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun tipis menjadi 70,33 persen.

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Posisi Ekonom Indef Tentang Kualitas Penyerapan Tenaga Kerja

Tauhid Ahmad, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai bahwa penyerapan tenaga kerja saat ini hanya membaik secara kuantitas namun tidak diikuti perbaikan kualitas. Tingginya angka setengah pengangguran berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang terbatas, sehingga melemahkan daya beli dan konsumsi domestik. Tauhid menyatakan bahwa program Magang Nasional dengan kompensasi UMK belum efektif mengatasi masalah serapan tenaga kerja berkualitas karena lebih didorong oleh fasilitas penawaran pemerintah daripada kebutuhan riil dunia usaha. Ia menambahkan bahwa persoalan utama saat ini terletak pada lemahnya pertumbuhan permintaan tenaga kerja berkualitas di sektor formal. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan yang masuk ke pasar kerja dan kapasitas industri menyerap mereka secara optimal.

Dampak Nyata Bagi Konsumen dan Prospek Pasar Kerja

Kondisi ini memiliki implikasi nyata bagi stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan rumah tangga. Dengan nearly sembilan persen penduduk bekerja berada dalam status setengah pengangguran, potensi inflasi dan penurunan aktivitas ekonomi lokal dapat terjadi jika daya beli terus terkikis. Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja namun tidak tercatat dalam laporan Dinas Ketenagakerjaan. Fenomena musiman juga perlu dipertimbangkan, seperti lonjakan pencari kerja di bulan Agustus akibat kelulusan perguruan tinggi yang harus disandingkan dengan musim tanam di sektor pertanian. Langkah selanjutnya memerlukan analisis mendalam terhadap struktur pekerjaan, di mana status berusaha sendiri bertambah 530.000 orang, sementara buruh dan karyawan hanya naik 360.000 orang, menunjukkan dominasi sektor informal dalam menyerap tenaga kerja baru.