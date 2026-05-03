BPS Pastikan Keamanan Data Sensus Ekonomi 2026 Terjamin

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan komitmen BPS dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data Sensus Ekonomi 2026, sesuai dengan UU No.16/1997 dan UU No.27/2022. BPS telah menerapkan Manajemen Sistem Keamanan Informasi dan tersertifikasi ISO 27001:2022.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) menegaskan komitmennya yang kuat untuk melindungi kerahasiaan, keamanan data , dan informasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPS , Amalia Adininggar Widyasanti, yang menekankan bahwa seluruh proses sensus akan dijalankan dengan mematuhi regulasi hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi .

Keamanan data menjadi prioritas utama BPS, mengingat sensitivitas informasi yang dikumpulkan selama sensus ekonomi. Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan secara nasional mulai tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk memastikan keamanan data yang optimal, BPS telah menerapkan Manajemen Sistem Keamanan Informasi (MSKI) yang selaras dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021.

Penerapan MSKI ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengendalian akses, perlindungan terhadap ancaman siber, hingga pemulihan data jika terjadi insiden keamanan. Selain itu, BPS juga telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 pada tahun 2023, yang membuktikan komitmen BPS dalam menerapkan sistem otentifikasi terpusat yang handal dan aman. Sertifikasi ini merupakan pengakuan internasional terhadap standar keamanan informasi yang diterapkan oleh BPS.

Proses audit lock enkripsi penyimpanan data juga telah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa akses ke data SE2026 hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan data tersimpan dengan aman dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan. BPS menyadari bahwa kepercayaan publik adalah kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026. Oleh karena itu, BPS berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data responden dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk tujuan statistik dan perencanaan pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi perhatian utama BPS.

BPS akan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik mengenai bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia. BPS juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keamanan informasi untuk menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks. Pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi secara berkala diberikan kepada seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Selain itu, BPS juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga keamanan siber lainnya, untuk memperkuat sistem keamanan informasi. Keamanan data bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. BPS menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 dan memberikan informasi yang akurat dan lengkap.

Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat membantu BPS dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. BPS juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada BPS jika menemukan adanya indikasi pelanggaran keamanan data selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara serius oleh BPS. Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyusunan kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program-program pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada keamanan dan kualitas data yang dikumpulkan. BPS berkomitmen untuk memastikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BPS Sensus Ekonomi 2026 Keamanan Data Perlindungan Data Pribadi ISO 27001

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ketua Komisi III Jamin Keamanan Aktivis saat Perjuangkan Hak BuruhPembahasan revisi UU Ketenagakerjaan di DPR ikut diwarnai sorotan soal ruang demokrasi dan dugaan kriminalisasi terhadap aktivis buruh, petani, hingga

Read more »

Video: Dimulai 1 Juli, DPR Dorong Keamanan B50 Untuk Mesin KendaraanB50 Mulai Dipakai 1 Juli, DPR Minta Kepastian B50 Aman Untuk Mesin Kendaran

Read more »

Video: Disiapkan 2 Tahun, BPS Ajak Warga Ikut Sensus Ekonomi 2026Disiapkan Selama 2 Tahun, BPS Ajak Warga & Pelaku Usaha Ikut Sensus Ekonomi 2026

Read more »

Video: Disiapkan 2 Tahun, BPS Ajak Warga Ikut Sensus Ekonomi 2026Disiapkan Selama 2 Tahun, BPS Ajak Warga & Pelaku Usaha Ikut Sensus Ekonomi 2026

Read more »

Calon haji NTB ditolak Arab Saudi lantaran alasan keamananSeorang calon haji Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat ditolak masuk oleh Pemerintah Arab Saudi, lantaran alasan keamanan karena telah melanggar prosedur ...

Read more »

7 Panduan Keamanan di Atas Rel, Supaya Perjalanan Anda dan Penumpang Lain Tetap NyamanBerikut hal-hal perlu anda perhatikan saat naik kereta.

Read more »