BPS: Inflasi Mei 2026 Tergolong Terkendali, Disumbang Komponen Inti dan Harga Dihubung Pemerintah

Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Mei 2026 sebesar 0,28% month to month dan 3,08% year on year.Inflasi mengendalikan walau bertepatan Iduladha, didorong terutama kenaikan kelompok inti dan harga diatur pemerintah, termasuk bensin non-subsidi dan tarif pesawat.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) mengungkapkan penyebab utama inflasi pada Mei 2026 . Berbeda dengan période hari besar keagamaan yang biasanya didorong oleh lonjakan harga pangan, inflasi kali ini justru lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga pada kelompok inti dan harga yang diatur pemerintah, termasuk bensin non-subsidi serta tarif angkutan udara .

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut inflasi pada Mei 2026 masih tergolong terkendali, meski bertepatan dengan momentum Iduladha. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (15/6/2026), ia menyampaikan bahwa inflasi year on year (yoy) mencapai 3,08% dan month to month (mtm) sebesar 0,28%. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan inflasi saat Idulfitri. Secara historis, inflasi pada momen Iduladha memang cenderung lebih rendah daripada Idulfitri, dan pola yang sama terjadi pada tahun ini.

Meski demikian, beberapa komponen masih memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Kelompok makanan dan minuman tetap menyumbang inflasi karena meningkatnya konsumsi menjelang Iduladha. Namun, jika ditelaah berdasarkan komponen pembentuk inflasi, kontribusi terbesar justru datang dari inflasi inti dan kelompok harga yang diatur pemerintah. Komponen inti mengalami inflasi 0,22% dengan andil 0,14% terhadap inflasi bulanan, sementara komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 0,52% dengan andil 0,10%.

Komponen harga bergejolak (volatile food) juga mengalami inflasi 0,22%, tetapi andilnya hanya 0,04%. Inflasi inti terutama dipicu oleh kenaikan harga sejumlah barang dan jasa non-pangan, termasuk minyak goreng, telepon seluler, laptop, hingga pelumas kendaraan. Sementara itu, kelompok harga yang diatur pemerintah mendapat tekanan dari kenaikan harga energi dan transportasi, seperti bahan bakar rumah tangga, bensin non-subsidi, dan tarif angkutan udara. Komponen harga yang diatur pemerintah menunjukkan tren inflasi yang menguat dalam beberapa bulan terakhir.

Di sisi lain, kontribusi kelompok pangan bergejolak tidak setinggi dua komponen lainnya, meski sejumlah komoditas seperti cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau masih memberikan andil inflasi. Paparan ini menegaskan bahwa dinamika inflasi Mei 2026 dipengaruhi lebih banyak oleh faktor harga energi dan barang non-pangan dibandingkan dengan pangan, meski permintaan terkait perayaan Iduladha tetap memberikan tekanan tertentu pada sektor pangan





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Inflasi BPS Mei 2026 Komponen Inti Harga Diatur Pemerintah Iduladha Bensin Non-Subsidi Tarif Angkutan Udara

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