BPS: Ekonomi Jawa Dominasi PDB Nasional 56 Persen, Bali Nusa Tenggara Tumbuh Tercepat

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2026 sebesar 5,47 persen. Jawa menyumbang 56,05 persen terhadap PDB nasional sementara Bali dan Nusa Tenggara tumbuh paling cepat.

Badan Pusat Statistik ( BPS) resmi melaporkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal III tahun 2026. Data yang dirilis menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka 5,47 persen secara tahunan, menandai stabilitas makroekonomi yang solid di tengah tantangan global.

Performa Wilayah Terkhusus Tertinggi

Wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara seluruh kawasan, yaitu sebesar 6,08 persen secara tahunan. Angka ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5,47 persen, menjadikan kawasan tersebut sebagai motor penggerak utama yang menunjukkan ekspansi paling agresif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

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Kontribusi Jawa Atas PDB Nasional

Pulau Jawa tetap menjadi tulang punggung utama ekonomi Indonesia dengan menyumbang 56,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun laju pertumbuhan ekonomi di Jawa tercatat sebesar 5,84 persen, peningkatan yang signifikan dari 5,17 persen di tahun sebelumnya, dominasi kontribusi ekonominya terhadap total perekonomian nasional tidak tergantikan oleh wilayah lain manapun.

Distribusi Kontribusi Ekonomis

Sumatera menempati posisi kedua sebagai penyumbang PDB terbesar dengan porsi 22,55 persen, diikuti oleh Kalimantan di peringkat ketiga sebesar 8,25 persen. Sulawesi menyumbang 7,49 persen terhadap ekonomi nasional, sementara Maluku dan Papua berkontribusi 2,84 persen dan Bali serta Nusa Tenggara sebesar 2,82 persen terhadap total PDB negara.

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Tren Pertumbuhan Wilayah Lainnya

Ekonomi wilayah Sulawesi tumbuh solid di angka 5,68 persen, meski sedikit melambat dibandingkan capaian kuartal III 2025 yang tercatat 5,84 persen. Wilayah Sumatera mencatat pertumbuhan 4,95 persen yang menguat tipis dari posisi 4,90 persen sebelumnya, sedangkan Kalimantan melambat menjadi 3,96 persen dari 4,68 persen di tahun lalu.

Momentum Maluku dan Papua

Pertumbuhan akseleratif terlihat jelas di wilayah Maluku dan Papua yang mencapai 4,42 persen secara tahunan, melompat drastis dari posisi 3,11 persen pada periode yang sama tahun lalu. Moh. Edy Mahmud sebagai Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS menegaskan bahwa tiga wilayah utama tersebut tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).