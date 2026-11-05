BPS: Ekonomi Bali NTB Tumbuh 6,08 Persen Tertinggi Nasional Triwulan III 2026

BPS mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan III-2026 dicapai wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,08 persen. Sektor pertambangan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut.

Badan Pusat Statistik ( BPS) resmi mengumumkan bahwa perekonomian wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Indonesia selama triwulan III-2026. Data yang dirilis menunjukkan angka pertumbuhan mencapai 6,08 persen atau secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ini secara signifikan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,47 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan luar biasa ini menempatkan wilayah tersebut sebagai lokomotif utama penguatan ekonomi nasional di paruh kedua tahun 2026.

Mekanisme Pertumbuhan Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan menjadi pilar utama yang menopang akselerasi ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara pada kuartal ketiga tahun ini. Selain pertambangan, pertumbuhan ekonomi juga ditopang secara signifikan oleh kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M Edy Mahmud, menegaskan bahwa secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap positif di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Bali memberikan andil paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yakni sebesar 2,79 persen. Kontribusi dominan dari Bali ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertambangan menjadi penggerak utama, diversifikasi ekonomi di provinsi tersebut juga berkontribusi positif terhadap pencapaian angka pertumbuhan nasional yang tinggi.

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Posisi Jawa dan Sumatera di Bawah Nasional

Selain Bali dan Nusa Tenggara, dua wilayah geografis lainnya juga berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu Jawa dengan 5,84 persen (yoy) dan Sulawesi dengan 5,68 persen (yoy). Meskipun angka pertumbuhan Jawa lebih rendah dibandingkan Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya tetap menjadi yang dominan bagi perekonomian negara, yakni sebesar 56,05 persen. Pertumbuhan ekonomi di Jawa terutama bersumber dari industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Di dalam wilayah Jawa, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan andil pertumbuhan terbesar, yakni mencapai 1,63 persen. Sementara itu, wilayah Sumatera mencatatkan kontribusi sebesar 22,55 persen terhadap pertumbuhan nasional dengan sumber utama dari industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, di mana Sumatera Utara memberikan andil terbesar sebesar 1,13 persen.

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Kontribusi Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua

Ekonomi Kalimantan terutama ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, dengan Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 1,78 persen. Di Sulawesi, sumber pertumbuhan utama berasal dari industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan, di mana Sulawesi Selatan memberikan andil terbesar sebesar 2,54 persen. Ketiga sektor tersebut juga menjadi sumber pertumbuhan utama di wilayah Maluku dan Papua. BPS mencatat bahwa Maluku Utara menjadi provinsi dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku dan Papua, yakni mencapai 3,41 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa wilayah memiliki angka pertumbuhan rendah, distribusi ekonomi tetap tersebar di berbagai pulau dengan sektor unggulan masing-masing.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Pasar

Pertumbuhan yang melampaui target nasional ini memiliki dampak nyata bagi stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar lokal maupun nasional. Dengan sektor pertambangan, pengolahan, dan perdagangan yang tumbuh pesat, hal ini mengindikasikan peningkatan aktivitas industri dan distribusi barang. Konsumen di wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa diharapkan mendapatkan manfaat dari peningkatan daya beli dan stabilitas pasokan. M Edy Mahmud menegaskan bahwa kondisi ini adalah hasil dari kinerja spasial yang merata. Ke depannya, data ini akan menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu sektor saja.