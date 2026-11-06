BPS Catat Pengeluaran Riil Per Kapita Indonesia Naik Capai Rp13,37 Juta

Badan Pusat Statistik melaporkan lonjakan konsumsi riil per kapita masyarakat Indonesia di tahun 2026. Data terbaru menunjukkan nilai mencapai Rp13,37 juta dengan peningkatan signifikan.

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat terjadi peningkatan pengeluaran riil per kapita per tahun masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Menurut catatan BPS terbaru, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp13,37 juta. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp566 ribu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan menggambarkan rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan," dikutip dari dokumen Indeks Pembangunan Manusia 2026 pada Jumat 6 November 2026.

Mekanisme Perhitungan Konsumsi Berdasarkan Harga Konstan

Pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan menggambarkan rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan. Metrik ini digunakan untuk mengukur daya beli sebenarnya dari penduduk dengan menghilangkan efek inflasi. Dengan menggunakan harga konstan, analisis ekonomi dapat melihat pertumbuhan konsumsi murni tanpa distorsi oleh perubahan harga barang dan jasa selama periode tertentu.

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Standar perhitungan ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah rujukan utama dalam dokumen Indeks Pembangunan Manusia 2026. Hal ini memastikan konsistensi dalam membandingkan data dari waktu ke waktu. Penggunaan harga konstan tahun 2012 memungkinkan statistik ini untuk menjadi acuan yang stabil bagi para pembuat kebijakan dan peneliti ekonomi di Indonesia.

Tren Kenaikan Konsumsi Dalam Periode Empat Tahun

Selama periode 2022 hingga 2026, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat sebesar Rp1,89 juta. Pada tahun 2022, nilai pengeluaran riil per kapita ini berada di angka Rp11,47 juta. Peningkatan total sebesar Rp1,89 juta ini mencerminkan pertumbuhan daya beli masyarakat yang signifikan selama kurun waktu empat tahun tersebut.

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Jika dilihat rata-rata peningkatan selama periode yang sama, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat sebesar Rp472,25 ribu per tahun. Rata-rata tahunan ini memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai tren konsumsi masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran tidak terjadi secara sporadis, melainkan merupakan tren yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Dampak Real Terhadap Standar Hidup Masyarakat

Tren kenaikan pengeluaran riil ini memiliki implikasi langsung terhadap standar hidup masyarakat Indonesia. Peningkatan konsumsi per kapita mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar dan non-pokok. Hal ini juga dapat menjadi indikator positif bagi tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga di seluruh provinsi.

Data dari BPS ini menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Dengan memahami pola konsumsi riil, pemerintah dapat lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan sosial dan program pengembangan ekonomi. Kenaikan Rp566 ribu dalam satu tahun saja menunjukkan momentum positif yang perlu dipertahankan melalui berbagai intervensi kebijakan.

Pembagian Data Pengeluaran Berdasarkan Provinsi

BPS juga menyediakan breakdown pengeluaran riil per kapita per tahun untuk per provinsi dari yang tertinggi ke yang terendah pada tahun 2026. Data ini sangat penting untuk melihat kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. Daerah dengan pengeluaran riil tertinggi cenderung memiliki infrastruktur dan akses ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah dengan angka terendah.

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Pembagian data ini membantu identifikasi daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Meskipun data rincian per provinsi belum disebutkan sepenuhnya dalam kutipan awal, struktur pelaporan ini memastikan transparansi data. Informasi ini krusial bagi investor dan pelaku usaha untuk menentukan strategi ekspansi berbasis daya beli lokal yang akurat.