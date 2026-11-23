Badan Pusat Statistik melaporkan lonjakan inflasi di 14 provinsi pada minggu ketiga November 2026. Kenaikan harga didominasi oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging sapi.

Badan Pusat Statistik ( BPS) merilis data resmi bahwa sebanyak 14 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga November 2026. Data ini menunjukkan dinamika pasar yang masih fluktuatif dengan tekanan inflasi yang terkonsentrasi pada komoditas pangan pokok dan bumbu dapur.

Sementara itu, 24 provinsi lainnya mencatatkan penurunan IPH dalam periode yang sama. Pergerakan harga ini mengindikasikan bahwa ketidakseimbangan pasokan masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas ekonomi nasional pada pertengahan akhir tahun 2026.

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Mekanisme Kenaikan IPH dan Driver Utama

Deputi Bidang Distribusi Barang dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa kenaikan IPH di sebagian besar provinsi terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai rawit dan cabai merah. Selain kedua komoditas tersebut, terdapat sejumlah komoditas lain yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan harga, antara lain beras dan daging sapi.

Ateng Hartono menyampaikan rincian ini dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta pada Senin. Penjelasan tersebut memberikan transparansi mengenai faktor-faktor spesifik yang mendorong laju inflasi lokal di berbagai wilayah Indonesia selama periode pengamatan minggu ketiga November 2026.

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Lokasi dengan Kenaikan dan Penurunan Paling Tajam

Kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, sebesar 9,92 persen. Angka ini menunjukkan guncangan harga yang sangat signifikan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selanjutnya, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mencatatkan kenaikan sebesar 8,35 persen, yang mengindikasikan tekanan pasokan di wilayah timur Indonesia.

Di Pulau Sumatera, kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun, Jambi, sebesar 3,39 persen. Sementara itu, di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya mencatat kenaikan sebesar 3,30 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak inflasi bersifat hiper-lokal dan sangat bergantung pada kondisi logistik serta musim panen di masing-masing daerah.

Di sisi lain, penurunan IPH terdalam terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Papua, sebesar 5,65 persen. Penurunan signifikan lainnya juga terlihat di Kabupaten Nias dengan angka 4,39 persen. Fenomena penurunan ini memberikan kontras terhadap wilayah-wilayah lain yang masih berjuang melawan kenaikan harga bahan makanan pokok.

Distribusi Wilayah dan Analisis Komoditas Kritis

Secara keseluruhan, jumlah kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan IPH mencapai 126 daerah. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan minggu kedua November 2026 yang tercatat sebanyak 124 kabupaten dan kota. Peningkatan jumlah ini mengonfirmasi bahwa tekanan inflasi mulai merambah ke lebih banyak wilayah administratif.

Di Pulau Jawa, kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Jepara sebesar 0,87 persen. Ateng Hartono menambahkan bahwa kenaikan IPH di Pulau Jawa, selain dipicu cabai merah, komoditas daging sapi juga turut memberikan kontribusi. Hal ini berbeda dengan Pulau Sumatera yang kenaikan IPH terutama dipengaruhi oleh cabai merah saja.

Untuk wilayah luar Pulau Jawa dan Sumatera, kenaikan IPH di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, daging sapi, dan cabai merah. Sementara di Kabupaten Paniai, kenaikan terutama disumbang oleh cabai rawit dan cabai merah. Pola ini menunjukkan variasi sumber tekanan inflasi yang berbeda di setiap zona geografis.

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Monitoring Harga dan Status Harga Acuan Penjualan

Ateng Hartono menyampaikan sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian karena masih berada pada level harga relatif tinggi. Komoditas-komoditas tersebut meliputi beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Pemantauan ketat diperlukan untuk mencegah eskalasi harga yang lebih lanjut di tengah masyarakat.

Dari sisi persebaran kenaikan harga, cabai merah tercatat mengalami kenaikan IPH di 226 kabupaten dan kota. Data ini menunjukkan bahwa komoditas ini menjadi pendorong inflasi yang paling universal di seluruh Indonesia. Bawang merah juga mengalami peningkatan jumlah daerah yang mencatat kenaikan IPH dari 173 kabupaten dan kota pada minggu sebelumnya menjadi 195 kabupaten dan kota.

Sementara itu, gula pasir mengalami kenaikan IPH di 126 kabupaten dan kota, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya sebanyak 118 kabupaten dan kota. Komoditas tersebut juga tercatat berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Untuk beras, kenaikan IPH terjadi di 103 kabupaten dan kota dan komoditas ini masih berada pada level harga relatif tinggi.

Bawang putih mengalami kenaikan IPH di 83 kabupaten dan kota, tetapi harganya masih di bawah HAP. Cabai rawit tercatat mengalami kenaikan IPH di 80 kabupaten dan kota. Meski jumlah daerah tersebut relatif lebih sedikit, komoditas ini masih berada pada level harga yang tergolong tinggi. Minyak goreng mengalami kenaikan IPH di 58 kabupaten dan kota, bertambah dibandingkan minggu sebelumnya sebanyak 53 kabupaten dan kota. Harga minyak goreng juga masih tergolong tinggi.

Adapun daging sapi mengalami kenaikan IPH di 38 kabupaten dan kota dan secara umum berada di atas HAP. Sebagai perbandingan, harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih berada di bawah HAP. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki alternatif protein yang lebih terjangkau di sebagian besar wilayah.