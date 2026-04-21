BPS Berikan Klarifikasi Terkait Isu Rekrutmen Petugas Sensus Ekonomi 2026

BPS menegaskan belum membuka pendaftaran petugas Sensus Ekonomi 2026 dan meminta masyarakat waspada terhadap informasi palsu yang beredar luas.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) secara resmi memberikan klarifikasi terkait maraknya informasi yang beredar di masyarakat mengenai lowongan kerja untuk posisi petugas Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2026. Pihak BPS menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait pembukaan rekrutmen petugas lapangan untuk kegiatan besar tersebut.

Fenomena beredarnya informasi palsu atau hoaks mengenai rekrutmen petugas survei ekonomi memang sering muncul di waktu-waktu yang tidak tepat, sehingga masyarakat diminta untuk selalu berhati-hati dan hanya memantau informasi melalui saluran resmi milik lembaga negara tersebut. Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis kelima yang dilaksanakan oleh BPS sejak pertama kali digelar pada tahun 1986. Survei berskala besar yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali ini dijadwalkan akan berlangsung pada periode Mei hingga Juli 2026. Sekretaris Utama BPS, Zulkipli, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari sensus ini adalah untuk memetakan kondisi terkini perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Data yang dikumpulkan akan mencakup berbagai tingkatan usaha, mulai dari level mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga skala perusahaan besar. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan sensus ini, nilai yang jauh lebih efisien dibandingkan anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp 2,4 triliun. Dalam pelaksanaannya nanti, BPS akan menggandeng berbagai pihak untuk menjadi petugas di lapangan. Rekrutmen tersebut nantinya akan terbuka bagi masyarakat umum, mahasiswa dari Politeknik Statistika STIS, hingga pegawai organik BPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses pendataan ini mencakup berbagai variabel krusial, mulai dari profil perusahaan, perkembangan usaha, omzet, hingga aspek keberlanjutan seperti penggunaan ekonomi hijau di dalam operasional bisnis. Melalui data yang komprehensif ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai perkembangan ekonomi nasional, yang nantinya akan menjadi landasan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran bagi masa depan bangsa Indonesia. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap tautan atau pengumuman rekrutmen yang tidak bersumber dari situs resmi BPS atau kanal media sosial resmi yang telah terverifikasi. Proses rekrutmen resmi dari BPS biasanya dilakukan dengan prosedur yang transparan dan melalui portal resmi yang telah ditentukan. Mengingat pentingnya data yang akan dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026, keterlibatan tenaga lapangan yang profesional dan terverifikasi menjadi kunci utama kesuksesan survei nasional ini. BPS memastikan bahwa jika nantinya proses seleksi resmi telah dibuka, pengumuman akan disampaikan secara luas melalui kanal komunikasi resmi agar publik dapat mendaftar dengan prosedur yang benar





