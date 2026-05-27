BPOM Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berencana meningkatkan status unit pelaksana teknis di Kepulauan Riau untuk menghadapi tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang rawan peredaran produk ilegal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) menyatakan akan berupaya meningkatkan kelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kepulauan Riau (Kepri) guna memperkuat pengawasan obat dan makanan di daerah strategis tersebut.

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa wilayah Kepri yang luas menghadirkan tantangan pengawasan yang tidak sederhana. Tingginya aktivitas perdagangan internasional di wilayah perbatasan membuat Kepri menjadi daerah yang rawan peredaran obat dan makanan ilegal.

Penguatan kelembagaan BPOM menjadi hal yang penting karena tantangan pengawasan obat dan makanan terus berkembang, mulai dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tertentu (OOT), pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengawasan produk pangan dan obat di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Taruna, ada dua langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPOM di daerah, yakni meningkatkan status loka menjadi balai atau memperkuat kelembagaan vertikal agar koordinasi lintas wilayah semakin optimal.

Ia juga mendorong seluruh pegawai BPOM untuk tetap percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Pegawai BPOM memiliki tugas mulia menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat serta makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dari pejabat sampai masyarakat biasa semuanya makan dan minum sehingga fungsi BPOM sangat penting. Dia juga meminta seluruh unit pelaksana tugas (UPT) aktif membangun komunikasi publik dan edukasi masyarakat, termasuk melalui media sosial, agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk aman dan legal semakin meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Taruna menyampaikan harapan agar Balai POM di Batam dapat meningkatkan statusnya menjadi balai besar, sementara Loka POM di Kota Tanjungpinang ditargetkan naik status menjadi balai. Kalau statusnya meningkat, otomatis jumlah pegawai, anggaran, dan kapasitas pengawasan juga bertambah. Ini penting untuk menghadapi tantangan pengawasan di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Riau. Selain penguatan kelembagaan, Taruna juga menyoroti ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan generasi muda yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Karena itu, BPOM perlu terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan institusi pendidikan. Sementara itu, Plh Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Deni Setiawati menyampaikan bahwa tantangan pengawasan di wilayah area kerjanya masih cukup besar, terutama terkait tingginya risiko produk ilegal masuk melalui pelabuhan kecil tidak resmi. Sebagai wilayah perbatasan, kami menghadapi tantangan pengawasan yang cukup kompleks. Masih banyak jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal, baik pangan maupun kosmetik.

Selain aspek geografis, tantangan lain yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah dari keterbatasan fasilitas dan laboratorium karena kantornya masih berstatus sewa. Meski begitu, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan guna mendorong edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Selain pelantar UMKM, program inovasi lain yang dihadirkan antara lain WAR POM atau Warning Bersama BPOM sebagai sarana penyebaran informasi public warning, serta SIKOBAR atau Sistem Informasi Barcode Barang Bukti untuk pengelolaan barang bukti hasil pengawasan obat dan makanan secara digital dan real time. Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha serta masyarakat. BPOM berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan tantangan dan memanfaatkan teknologi untuk pengawasan yang lebih baik.

Dengan penguatan kelembagaan dan inovasi, BPOM optimis dapat mengawal keamanan obat dan makanan di Kepulauan Riau dan seluruh Indonesia. Diharapkan pula masyarakat turut berperan aktif dengan melaporkan produk mencurigakan dan memilih produk yang telah terdaftar di BPOM. Langkah-langkah strategis ini akan terus didorong untuk mewujudkan pengawasan yang optimal dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan demikian, peredaran obat dan makanan ilegal dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat mengonsumsi produk yang aman dan berkualitas





