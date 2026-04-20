BPOM Perketat Pengawasan Ketamin Pasca Lonjakan Distribusi yang Signifikan

BPOM menerbitkan regulasi baru untuk mengawasi ketamin setelah mencatat lonjakan distribusi yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024, demi mencegah penyalahgunaan obat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) secara resmi menyatakan kekhawatiran mendalam terkait lonjakan distribusi ketamin yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI membeberkan data yang menunjukkan adanya tren peningkatan distribusi yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi di tengah masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun BPOM, jumlah distribusi ketamin ke fasilitas pelayanan kesehatan tercatat sebanyak 134 ribu unit pada tahun 2022. Angka tersebut melonjak tajam menjadi 235 ribu unit pada tahun berikutnya dan terus meningkat hingga menyentuh angka 440 ribu unit pada tahun 2024. Lonjakan distribusi yang masif ini menjadi sinyal bahaya bagi otoritas kesehatan karena ketamin selama ini tidak termasuk dalam kategori narkotika, sehingga celah pengawasan oleh pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional menjadi terbatas. Menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali tersebut, BPOM akhirnya mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 12 pada tahun 2025. Regulasi baru ini secara khusus memasukkan ketamin ke dalam kategori obat-obat tertentu yang harus diawasi dengan protokol yang jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Taruna Ikrar menekankan bahwa langkah ini krusial karena meskipun ketamin bukan narkotika, dampak penyalahgunaannya terhadap kesehatan masyarakat sangat serius dan BPOM memiliki wewenang hukum untuk melakukan penindakan. Setelah implementasi regulasi tersebut, BPOM melaporkan adanya tren penurunan distribusi ketamin ke apotek-apotek di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025, yang membuktikan bahwa intervensi kebijakan yang dilakukan cukup efektif menekan angka penyalahgunaan di lapangan. Ke depannya, BPOM berkomitmen untuk tidak hanya mengandalkan aspek regulasi semata, tetapi juga memperluas jangkauan strategi pengawasan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Mengingat generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan obat, BPOM berencana menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan gerakan anti penyalahgunaan obat yang masif. Program ini akan mencakup partisipasi aktif anak muda, peluncuran sistem informasi gerakan anti penyalahgunaan obat, serta edukasi publik yang lebih luas. Selain fokus pada isu farmasi, situasi nasional saat ini juga diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari penangkapan 57 orang di Dumai yang melibatkan warga negara asing, perkembangan bursa transfer pemain sepak bola internasional, hingga isu-isu sosial lainnya yang melibatkan tokoh publik dan dinamika olahraga nasional di ajang Proliga 2026. Seluruh elemen masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap peredaran zat berbahaya dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing demi terciptanya keamanan nasional yang berkelanjutan





