BPOM dan Polri Perkuat Sinergi Hadapi Penyalahgunaan Vape dan Narkoba

BPOM dan Polri tingkatkan pengawasan produk ilegal dan narkoba cair melalui sinergi regulasi. Vape dan kratom jadi fokus utama pemberantasan sindikat. (156 karakter)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin tanggal 2 November 2026. Pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut nyata dari nota kesepahaman yang telah disepakati antara kedua lembaga pemerintah tersebut. Tujuannya adalah memperkuat pengawasan terhadap persebaran produk terlarang di dalam negeri.

Mekanisme Kerja Lintas Sektor BPOM dan Polri

BPOM dan Polri telah sepakat untuk memperkuat sinergisitas tugas pengawasan yang memiliki irisan sangat ketat. Kedua institusi ini memiliki tanggung jawab yang serupa dan saling melengkapi dalam memberantas narkoba serta produk berbahaya. Fokus utama diskusi adalah merumuskan strategi kerja sama yang efektif untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat ilegal, bahan makanan yang membahayakan kesehatan, serta penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks. Sinergi ini mencakup deteksi dini bahan berbahaya, pengujian laboratorium sesuai kewenangan masing-masing lembaga, pertukaran informasi secara real-time, hingga penegakan hukum yang tegas. Langkah antisipatif ini diperlukan karena pola perkembangan modus peredaran narkotika terus mengalami variasi yang semakin canggih dan sulit dilacak oleh satu lembaga saja.

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Fokus Pemberantasan Bandar dan Jaringan Ilegal

Jenderal Suyudi Ario Seto menekankan bahwa penanganan kasus narkoba tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pengguna atau pengecer di tingkat lapangan. Polri berkomitmen untuk mengejar para bandar, pemasok, peracik, importir, pemodal, serta jaringan kriminal di belakangnya hingga ke akar-akarnya. Proses penegakan hukum akan dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pembongkaran jaringan ini sangat krusial karena narkoba cair sering kali disisipkan dalam alat rokok elektrik atau vape. Modus peredaran ini menunjukkan bahwa sarana distribusi narkoba semakin variatif dan memerlukan pendekatan keamanan siber serta pengawasan produk fisik yang terintegrasi.

Dampak Nyata dan Data Penjualan Ilegal di Platform Digital

Koordinasi lintas sektor ini juga melibatkan pengawasan ketat terhadap ruang digital melalui instrumen siber Mabes Polri. Data menunjukkan bahwa modus penjualan produk ilegal melalui pasar daring mengalami peningkatan signifikan. Hingga Oktober 2026, pihak berwajib mencatat sekitar 1,5 juta tautan penjualan ilegal dengan total nilai transaksi mencapai Rp 350 miliar. Angka ini menegaskan perlunya langkah nyata dari BPOM dalam membatasi akses pasar terhadap produk berbahaya. Pengawasan ini juga mencakup pemantauan terhadap penggunaan vape, kratom, kosmetika ilegal, serta pangan yang mengandung zat terlarang. Integrasi data antara pengawasan produk dan investigasi kriminal menjadi kunci keberhasilan operasi penumpasan.

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Posisi DPR dan Penegasan Regulasi Internal Polri

Sebelum pertemuan dengan BPOM, Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang melarang penggunaan rokok elektrik bagi seluruh personil kepolisian pada Jumat 30 Oktober 2026. Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengapresiasi langkah preventif ini sebagai bentuk keteladanan bagi masyarakat. Kebijakan internal tersebut diperlukan karena rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dalam bentuk cair. Zat-zat seperti MDMA, metamfetamina, ketamin, kokain, midazolam, dan kanabinoid sintetis MDMB-4en-Pinaca kerap diselundupkan lewat alat vape. Adang berharap kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten agar dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam membangun budaya pencegahan narkoba.

Kekhawatiran Dewan Pertimbangan Presiden atas Modus Baru

Bambang Soesatyo dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia menilai peredaran rokok elektrik bermuatan narkotika cair sudah mengkhawatirkan. Alat ini berpotensi dimanfaatkan sindikat sebagai medium baru untuk menyamarkan peredaran zat terlarang. Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mencatat, dari 1.789 sampel cairan vape yang dianalisis antara Januari 2025 hingga September 2026, 98 persen di antaranya positif mengandung narkotika, psikotropika, dan zat tiruan. Angka statistik ini menjadi bukti empiris bahwa negara harus segera membaca dan merespons modus kejahatan yang terus berkembang. Komitmen pemberantasan narkoba harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan ketegasan untuk melindungi generasi muda dari paparan zat berbahaya.