Kementerian Sosial mencairkan Bantuan Pangan Non Tunai tahap keempat 2026 untuk kelompok desil satu hingga empat. Simak syarat dan cara cek penerima.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi mengumumkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai tahap keempat tahun 2026 yang mencakup periode Oktober, November, dan Desember. Pemberitahuan ini disampaikan secara resmi pada Kamis, 8 Juli 2026, melalui keterangan pers yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Pencairan dana tersebut berlaku untuk penerima manfaat yang masuk dalam kategori desil satu hingga empat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meringankan beban kebutuhan pangan keluarga kurang mampu di tengah dinamika ekonomi terkini.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program bantuan sosial berupa uang tunai yang disalurkan kepada keluarga kurang mampu. Total nilai bantuan yang diterima oleh setiap Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan durasi penyaluran selama tiga bulan untuk satu tahap, maka total dana yang diterima mencapai Rp600.000. Program ini dijalankan dalam empat tahap berbeda sepanjang tahun 2026 untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tahap keempat ini secara khusus difokuskan untuk mendukung kebutuhan keluarga pada triwulan akhir tahun.

Also read Di Hari Guru Nasional 2026, Mendikdasmen Umumkan Guru Honorer Bisa Ikut Tes CPNS 2026-2027

Sasaran utama penyaluran dana pada tahun 2026 adalah masyarakat yang berada pada desil satu hingga empat. Kelompok ini direpresentasikan sebagai 40 persen dari total penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Fokus ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menargetkan bantuan kepada lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Penyaluran dana tunai ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di sektor kebutuhan pokok makanan.

Kriteria Penerima dan Validasi Data Kependudukan

Memasuki kelompok desil prioritas tidak serta merta menjamin seorang individu mendapatkan bantuan tersebut. Terdapat persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum keluarga ditetapkan sebagai penerima resmi. Pertama, penerima harus terdaftar secara eksplisit dalam kelompok desil prioritas berdasarkan data kesejahteraan sosial pemerintah. Keanggotaan dalam daftar ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

Advertisement

Kedua, identitas kependudukan penerima harus valid dan tercatat dengan benar di sistem resmi negara. Seluruh Kepala Keluarga wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan yang aktif dan Kartu Keluarga yang masih berlaku. Data tersebut harus sudah diverifikasi dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketidaksesuaian data dapat menghambat proses pencairan bantuan sosial kepada penerima yang berhak.

Pemerintah juga mewajibkan masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan status kepesertaan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nama mereka masih terdaftar dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai tahap keempat 2026. Data kesejahteraan masyarakat dapat berubah seiring waktu, sehingga validasi data menjadi kunci utama program ini. Masyarakat didorong untuk tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi aktif memverifikasi hak bantuan mereka sendiri.

Cara Verifikasi Penerima Melalui Sistem Digital

Masyarakat dapat memeriksa status penerima Bantuan Pangan Non Tunai secara mandiri melalui jalur digital yang disediakan Kementerian Sosial. Terdapat dua platform resmi yang dapat diakses, yaitu situs Cek Bansos Kemensos dan aplikasi mobile Cek Bansos. Kedua platform ini menyediakan fitur pencarian data yang terintegrasi dengan basis data pemerintah pusat. Verifikasi online ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan tanpa harus antri di kantor pelayanan.

Untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi, pengguna perlu membuka laman Cek Bansos Kemensos di perangkat mereka. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses autentikasi dengan cara masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Bagi masyarakat yang belum memiliki akun, sistem menyediakan fasilitas registrasi baru yang mudah diikuti. Pengguna perlu memasukkan data diri yang sesuai dengan dokumen kependudukan resmi yang dimilikinya.

Advertisement

Setelah berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna akan melihat menu atau tombol untuk mencari data penerima. Masukkan Nomor Induk Kependudukan atau Nomor Kartu Keluarga ke dalam kolom pencarian yang tersedia. Sistem akan menampilkan hasil pencarian yang mencakup informasi detail tentang kepesertaan bantuan sosial. Hasil tersebut akan mengonfirmasi apakah pengguna termasuk dalam daftar penerima untuk tahap keempat tahun 2026.

Pengecekan menggunakan aplikasi mobile Cek Bansos mengikuti alur yang serupa dengan metode berbasis web. Pengguna cukup mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut, lalu ikuti semua petunjuk yang muncul pada layar smartphone. Hasil pencarian di kedua platform tersebut sangat penting sebagai acuan utama bagi masyarakat. Informasi ini membantu masyarakat mengetahui status kepesertaan serta rincian penyaluran bantuan berdasarkan data resmi yang berlaku.