Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan membuka seleksi CPNS Tahun Anggaran 2026 dengan total 2.007 formasi. Pendaftaran berlaku hingga 21 Desember 2026.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah resmi membuka proses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2026. Rekrutmen ini mencakup total 2.007 formasi jabatan yang tersebar di berbagai bidang keahlian strategis. Pengumuman resmi tentang ketersediaan formasi tersebut telah diterbitkan melalui nomor KP.00.01/PENG-2/SU/02/2026 pada tanggal 27 November 2026. Langkah ini menandai langkah konkret instansi pemerintah dalam memperkuat kapasitas pengawasan keuangan negara melalui penambahan sumber daya manusia profesional.

Rincian 2.007 Formasi Jabatan Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyediakan sepuluh jenis jabatan utama dalam seleksi ini. Formasi terbesar dan terbanyak dialokasikan khusus untuk posisi Auditor Ahli Pertama dengan jumlah total 1.500 kebutuhan. Jumlah ini mendominasi keseluruhan kuota rekrutmen yang tersedia untuk tahun anggaran mendatang. Jabatan auditor tersebut terbagi ke dalam empat rumpun keahlian akademik yang berbeda untuk memastikan cakupan pengawasan yang komprehensif.

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Ke empat rumpun keahlian Auditor Ahli Pertama meliputi Akuntansi, Manajemen, Teknologi Informasi, dan Teknik Sipil. Selain itu, terdapat juga 186 formasi untuk Penelaah Teknis Kebijakan yang berperan penting dalam analisis regulasi. Untuk posisi pendukung lainnya, Arsiparis Ahli Pertama dibuka sebanyak 10 formasi dan Statistisi Ahli Pertama sebanyak 8 formasi. Total keseluruhan kuota ini mencakup kategori formasi umum serta formasi khusus yang dialokasikan bagi penyandang disabilitas.

Kualifikasi Pendidikan dan Spesialisasi Jabatan

Proses seleksi ini terbuka luas bagi kandidat dengan latar belakang pendidikan Diploma IV, Sarjana, dan Diploma III. Khusus untuk rumpun Akuntansi pada posisi Auditor Ahli Pertama, BPKP menerima lulusan D-IV Akuntansi, D-IV Akuntansi Sektor Publik, D-IV Ekonomi, S-1 Akuntansi, S-1 Akuntansi Perpajakan, serta S-1 Ekonomi Pembangunan. Kualifikasi ini dirancang agar para pelamar memiliki kompetensi dasar yang relevan dengan tugas pengawasan keuangan.

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Bagi lulusan bidang manajemen, formasi Auditor Ahli Pertama Rumpun Manajemen menerima lulusan D-IV dan S-1 Manajemen, termasuk progaram studi Manajemen Keuangan dan Manajemen Bisnis. Sementara itu, bagi pelaku teknologi informasi, tersedia posisi Auditor Ahli Pertama Rumpun Teknologi Informasi. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan meliputi D-IV dan S-1 dari jurusan Ilmu Komputer, Informatika, Sistem Informatika, Teknik Informatika, serta Teknik Komputer. Setiap rumpun memastikan bahwa kandidat memiliki keahlian teknis yang spesifik dan terukur.

Kisaran Gaji dan Tanggung Jawab Pekerjaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menetapkan kisaran penghasilan yang bervariasi sesuai dengan tingkat jabatan yang dilamar. Untuk Auditor Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Analis Anggaran Ahli Pertama, Statistisi Ahli Pertama, dan Analis Hukum Ahli Pertama, kisaran penghasilan mencapai Rp9,6 juta hingga Rp11,5 juta. Besaran gaji ini menjadi daya tarik utama bagi para lulusan baru yang mencari stabilitas finansial di sektor pemerintah.

Jabatan Konselor Sumber Daya Manusia dan Penelaah Teknis Kebijakan memiliki kisaran penghasilan yang sedikit berbeda, yakni antara Rp8,3 juta hingga Rp10 juta. Posisi Pengolah Data dan Informasi ditawarkan dengan kisaran penghasilan Rp7,7 juta hingga Rp9,2 juta. Sementara itu, jabatan Penata Keprotokolan juga memiliki kisaran penghasilan Rp8,3 juta hingga Rp10 juta. Kisaran penghasilan ini secara resmi tercantum dalam lampiran pengumuman dan mencerminkan struktur penggajian aparatur sipil negara.

Mekanisme Pendaftaran dan Jadwal Seleksi

Pendaftaran seleksi CPNS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berlangsung dalam periode yang telah ditentukan dengan ketat. Masa pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 November dan akan ditutup pada tanggal 21 Desember 2026. Seluruh proses administrasi dan pendaftaran harus dilakukan secara online melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSCASN. Calon pelamar disarankan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kualifikasi akademik sebelumSubmitting aplikasi.

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Tugas pokok Auditor Ahli Pertama meliputi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional. Ruang lingkup pekerjaan mencakup audit, evaluasi, reviu, pemantauan, serta berbagai bentuk pengawasan lainnya terhadap manajemen keuangan negara. Keahlian profesional ini sangat dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Para pelamar diharapkan siap menghadapi proses seleksi yang ketat dan kompetitif di tahun 2026.