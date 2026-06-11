BPK RI, BULOG Pantau Kegiatan Panen Raya dan Infrastruktur

Pimpinan VII BPK RI Dr. Slamet Edy Purnomo bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau kegiatan panen raya di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK RI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pimpinan VII BPK RI Dr. Slamet Edy Purnomo bersama Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani meninjau kegiatan panen raya di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6/2026).

Kunjungan ini menjadi wujud dukungan BPK RI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang didukung tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kegiatan diawali dengan panen raya bersama petani di Desa Mekarjaya, salah satu sentra produksi padi nasional. Dalam kesempatan itu, Pimpinan VII BPK RI dan Direktur Utama BULOG berdialog langsung dengan Forkopimda Karawang dan petani guna melihat perkembangan produksi padi nasional serta pelaksanaan penyerapan gabah dan beras dalam negeri yang dilakukan BULOG.

Pimpinan VII BPK RI, Dr. Slamet Edy Purnomo, menyampaikan apresiasi atas capaian BULOG yang dinilai berhasil menjalankan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan BULOG dalam meningkatkan serapan gabah dan beras petani menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"BPK mendukung penuh berbagai program pemerintah yang dijalankan BULOG dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Selain capaian pengadaan yang sangat baik, kami juga melihat adanya komitmen kuat dalam membangun tata kelola yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi fondasi penting agar program pangan nasional dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi petani dan masyarakat," ujar Slamet Edy Purnomo.

Pimpinan VII BPK RI Dr. Slamet Edy Purnomo dan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani berdialog dengan petani saat panen raya di Desa Mekarjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/6/2026). (Dok. BULOG) Ia menambahkan BPK akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan secara konstruktif guna memastikan pengelolaan keuangan negara di sektor pangan berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung keberhasilan program strategis nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan dukungan dan pengawalan dari BPK RI menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pangan nasional.

"BULOG terus berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan profesional. Kami percaya bahwa swasembada pangan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab," ujar Ahmad Rizal Ramdhani. Usai panen raya, rombongan melanjutkan kunjungan ke Gudang BULOG Purwasari II untuk meninjau sistem penyimpanan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pimpinan VII BPK RI melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana pergudangan BULOG dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan keamanan stok pangan nasional. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) BULOG. Pada kesempatan itu, rombongan meninjau proses pengolahan gabah menjadi beras, penerapan standar mutu, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok pangan nasional. Melalui kunjungan ini, BPK RI dan BULOG menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Selain memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, penguatan tata kelola yang akuntabel juga menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlangsung program pangan nasional dalam jangka panjang





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