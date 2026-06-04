BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025 dengan Catatan Penting

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Sulsel 2025, namun ditemukan beberapa temuan signifikan seperti penganggaran PKB tidak rasional dan risiko kehilangan penerimaan Rp7 miliar. Pemprov diminta segera menindaklanjuti rekomendasi dalam 60 hari.

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025. Namun, opini tersebut disertai catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut di kantor sementara, menyambut baik opini WTP ini sebagai bentuk kepercayaan publik. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK atas pemeriksaan yang profesional, independen, serta objektif sesuai perundang-undangan. Opini WTP yang diberikan didasarkan pada hasil pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam prosesnya, BPK menemukan beberapa isu signifikan yang perlu menjadi perhatian serius Pemprov Sulsel.

Salah satu temuan adalah penganggaran pendapatan pajak dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai tidak terukur secara rasional. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan realisasi pendapatan dengan anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2025. Selain itu, pengelolaan dan penyajian jaminan serta sisa uang muka pengadaan barang dan jasa juga belum memadai. Hal ini menimbulkan risiko kehilangan penerimaan atas jaminan uang muka atau sisa penggunaan uang muka yang diperkirakan mencapai Rp7 miliar.

Akibatnya, pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel belum menerima dana bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebesar Rp705 miliar, yang berdampak pada kegiatan pelayanan masyarakat. Meskipun meraih Opini WTP, BPK tetap menekankan adanya kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh Pemprov Sulsel. Kewajiban ini berupa bantuan keuangan umum sebesar Rp278 miliar kepada pemerintah kabupaten/kota, serta pembayaran iuran BPJS Kesehatan Pemprov Sulsel untuk tahun 2024 dan 2025.

Saat ini, kewajiban tersebut belum dapat dicatat sebagai utang dan belum dibayarkan karena masih dalam proses verifikasi dan validasi data. Proses ini akan dilanjutkan dengan penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Kondisi ini menyebabkan Pemda kabupaten/kota belum dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan pelayanan. Pihak BPK memberikan apresiasi atas capaian Opini WTP ini, sekaligus mengingatkan agar seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti.

Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajaran wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut paling lambat 60 hari setelah LHP diterima, sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3). Gubernur Sulsel menambahkan bahwa Opini WTP ini menjadi modal penting untuk memperkuat iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak terhadap tata kelola pemerintahan. Senada dengan gubernur, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Penyampaian laporan ini bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki makna strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan benar demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. BPK berharap seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti tepat waktu agar tidak terjadi pengulangan permasalahan di masa mendatang





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Opini WTP BPK Keuangan Daerah Sulawesi Selatan Tata Kelola

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