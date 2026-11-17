BPJT menambah 18 titik istirahat publik di tol Sumatera dan Jawa untuk kelancaran perjalanan Nataru 2026 2027, dilengkapi fasilitas lengkap dan aturan batas waktu 30 menit.

Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT secara resmi mengumumkan penambahan fasilitas jalan tol untuk periode Natal dan Tahun Baru 2026 serta Tahun Baru 2027. Tindakan strategis ini diambil guna menjamin kelancaran arus mudik dan balik yang diprediksi akan padat di seluruh jalur arteri utama. Penambahan sarana ini mencakup peningkatan kapasitas rest area dan titik istirahat publik yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa.

Strategi BPJT dan JMRB Kelola Fasilitas Nataru 2026

Ni Komang Rasminiati, Kepala BPJT, menegaskan bahwa upaya penambahan fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi intensif dengan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Para pengelola jalan tol tersebut bertugas mengoperasikan ruas-ruas yang menjadi jalur utama kendaraan masyarakat. BPJT berkoordinasi langsung untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan sesuai rencana induk.

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Total terdapat 18 titik baru yang ditunjuk sebagai Titik Istirahat Publik atau TIP. Lokasi-lokasi ini tersebar di 10 ruas jalan tol yang berbeda, mencakup wilayah Sumatera dan Jawa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai bagi para pengendara.

Pihak BPJT secara tegas mendorong seluruh BUJT agar memastikan kesiapan total. Hal ini meliputi jaminan ketersediaan jalan tol yang aman, fasilitas pelayanan yang lengkap, serta jumlah petugas operasional yang memadai. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jalan selama periode libur panjang Nataru.

Detail Fasilitas di 10 Ruas Jalan Tol Terpilih

Kebanyakan lokasi TIP yang ditunjuk merupakan antarkota Tipe A yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas standar yang tersedia meliputi area parkir yang luas, tempat ibadah, toilet umum, dan gerai khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Di beberapa titik strategis, juga tersedia Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU modular.

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Tidak hanya itu, beberapa lokasi juga dilengkapi dengan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU. Hal ini menjawab kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang semakin meningkat. Berikut adalah rincian lokasi dan fasilitas di masing-masing ruas jalan tol yang ditetapkan untuk masa libur Nataru.

Di Jalan Tol Sigli Banda Aceh pada kilometer 37 plus 000 jalur A dan B, tersedia area parkir, SPBU modular, dan toilet. Sementara itu, Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat pada kilometer 99 plus 800 jalur A dan B juga menyediakan fasilitas serupa termasuk area parkir dan SPBU modular.

Pada ruas Jalan Tol Betung Simpang Sekayu Tempino Jambi, terdapat dua lokasi strategis di kilometer 41 plus 800 jalur A dan kilometer 42 plus 000 jalur B. Lokasi ini menawarkan fasilitas lengkap mulai dari parkir, SPBU modular, SPKLU, tempat ibadah, toilet, hingga gerai UMKM. Kemudian di Jalan Tol Palembang Betung pada kilometer 71 plus 000 jalur A dan B, fasilitas yang sama juga tersedia bagi masyarakat.

Jalan Tol Cikampek Palimanan menyediakan akses di bekas Gerbang Tol Cikopo pada kilometer 77 jalur B. Fasilitas yang tersedia adalah area parkir, tempat ibadah, toilet, dan UMKM terbatas. Selanjutnya, Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan di kilometer 203 plus 400 jalur A dan B dilengkapi dengan area parkir, SPBU modular, tempat ibadah, toilet, dan UMKM.

Di Pulau Jawa, Jalan Tol Semarang Solo pada kilometer 439 jalur A dan kilometer 444 jalur B menawarkan fasilitas yang lebih komprehensif. Fasilitas ini mencakup area parkir, SPBU, tempat ibadah, toilet, UMKM, bengkel, pos kesehatan, ruang laktasi, dan ATM. Hal ini memudahkan pengguna jalan yang membutuhkan layanan tambahan selain istirahat.

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Jalan Tol Solo Yogyakarta NYIA Kulon Progo menyediakan layanan di kilometer 19 plus 000 jalur A. Fasilitas yang tersedia meliputi area parkir, SPBU modular, SPKLU, tempat ibadah, toilet, dan UMKM. Terakhir, di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo pada kilometer 844 jalur A dan B, masyarakat dapat menemukan area parkir, SPBU, SPKLU, tempat ibadah, toilet, UMKM, dan ATM.

Aturan Batas Waktu Istirahat dan Imbauan Keselamatan

Untuk mencegah terjadinya kemacetan di dalam area peristirahatan, BPJT mengeluarkan imbauan ketat bagi para pengendara. Pengemudi diimbau menggunakan fasilitas tersebut secara bergantian dan tertib. Aturan ini sangat penting agar alur kendaraan tidak terjebak dalam antrian yang panjang.

Ni Komang secara spesifik menegaskan bahwa masyarakat dibatasi waktu istirahatnya maksimal 30 menit. Pembatasan waktu ini bertujuan agar fasilitas dapat digunakan secara bergantian oleh lebih banyak pengguna jalan tol lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kendaraan yang berlarut-larut.

Pengoperasian TIP fungsional tersebut dilakukan dengan mengikuti diskresi kepolisian. BPJT juga mempertimbangkan kondisi lalu lintas secara real-time selama periode Nataru. Ini memastikan bahwa setiap titik istirahat dapat dikelola dengan dinamis sesuai tingkat kepadatan.

PT Jasamarga Related Business atau JMRB yang mengelola Rest Area Travoy juga mengeluarkan imbauan serupa. Pengguna jalan disarankan menuju rest area selanjutnya jika terjadi kepadatan. Alternatif lainnya adalah mencari tempat istirahat di jalur arteri sekitar. Langkah ini membantu mendistribusikan arus kendaraan dengan lebih merata.

Pemerintah juga akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN di masa libur Nataru. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dengan kombinasi fasilitas yang memadai dan kebijakan fiskal, perjalanan libur panjang diproyeksikan dapat berlangsung dengan lebih efisien dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan di Indonesia.