Kementerian PU membuka 11 ruas tol fungsional dan 18 TIP untuk mengurai kemacetan libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Sumatera dan Jawa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) resmi menyiapkan tambahan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran arus transportasi nasional pada periode libur Natal tahun 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah strategis ini mencakup pembukaan sebelas ruas jalan tol secara fungsional sepanjang 244,95 kilometer serta penambahan lokasi Tempat Istirahat dan Pelayanan ( TIP) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang diprediksi tinggi.

Mekanisme Pembukaan Ruas Tol Fungsional

Tenambelan ruas jalan tol tersebut beroperasi secara fungsional dengan prioritas pada jalur yang memiliki potensi kemacetan tertinggi, terutama akses menuju kawasan destinasi wisata dan pusat aktivitas masyarakat. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, menyatakan bahwa keberadaan fasilitas tambahan ini diharapkan memberikan alternatif tempat beristirahat yang lebih luas bagi pengguna jalan selama periode libur panjang.

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Daftar ruas tol yang dibuka secara fungsional mencakup beberapa koridor penting di Pulau Jawa dan Sumatera. Di Jawa, meliputi ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Semarang-Solo, serta Pasuruan-Probolinggo. Sementara itu, di Sumatera terdapat ruas Tol Betung-Tempino-Jambi, Palembang-Betung, Sigli-Banda Aceh, dan Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat. Pengoperasian ini bertujuan mendistribusikan arus kendaraan agar tidak hanya terpusat pada jalur utama yang sudah padat.

Progres Konstruksi dan Skema Operasi Terbatas

Progress konstruksi untuk beberapa ruas strategis telah mencapai tahap sangat dekat dengan penyelesaian teknis. Pada ruas Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 1 di segmen Junction Sleman-Simpang Susun Banyurejo, progres fisik telah mencapai 98,60 persen. Sementara itu, untuk ruas Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 6 Kutanegara-Sadang, capaian konstruksinya berada di angka 95,89 persen hingga data terbaru dirilis.

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Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa kedua ruas tersebut akan disiapkan dengan skema pengoperasian terbatas yang menyesuaikan dengan kesiapan teknis dan aspek keselamatan. Khusus untuk ruas Jakarta-Cikampek II Selatan, skema yang direncanakan adalah satu jalur satu lajur bagi kendaraan Golongan I nonbus. Pembukaan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kondisi infrastruktur benar-benar siap menampung lonjakan kendaraan sebelum libur puncak tiba.

Posisi Kementerian PU dan Target Dody Hanggodo

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa penambahan ruas tol fungsional ini merupakan salah satu upaya pemerintah yang paling konkret dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat yang signifikan. Fokus utama Kementerian PU adalah pada ruas-ruas tol yang diprediksi akan mengalami puncak kepadatan lalu lintas, terutama yang bersinggungan dengan kawasan destinasi wisata populer yang menjadi tujuan utama wisatawan selama Natal dan Tahun Baru.

Strategi ini diharapkan dapat mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata ke berbagai ruas jalan alternatif. Dengan adanya opsi jalur tambahan, beban lalu lintas pada koridor utama yang biasanya mengalami kemacetan parah dapat berkurang secara signifikan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan perjalanan masyarakat selama liburan berakhir lebih lancar, aman, dan nyaman tanpa hambatan arus lalu lintas yang tidak terduga.

Dampak Nyata bagi Arus Transportasi Nasional

Ketersediaan sebelas ruas tol fungsional sepanjang 244,95 kilometer serta penambahan jumlah Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) secara fungsional memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan pengguna jalan. Selain infrastruktur jalan, Kementerian PU juga menyiapkan tambahan 18 TIP di sejumlah ruas tol Sumatera dan Jawa untuk mendukung periode libur Natal dan Tahun Baru.

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Fasilitas istirahat tambahan ini diharapkan memberikan ruang bagi pengemudi dan penumpang untuk beristirahat sejenak, sehingga mengurangi risiko kelelahan dan kecelakaan lalu lintas selama perjalanan jarak jauh. Langkah integrasi antara pembukaan ruas tol baru dan penambahan fasilitas istirahat ini menunjukkan pendekatan komprehensif Kementerian PU dalam menangani isu mobilitas nasional. Dengan demikian, infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transit, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung keselamatan dan kenyamanan perjalanan umat beragama dan wisatawan selama liburan akhir tahun 2026.