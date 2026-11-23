BPJS Ketenagakerjaan memastikan lima hak perlindungan bagi pekerja dan keluarga korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di Cikande, Banten.

BPJS Ketenagakerjaan menjamin lima hak perlindungan bagi pekerja dan keluarga korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kepastian ini disampaikan untuk memberikan kepastian hukum dan finansial kepada para ahli waris serta pekerja yang selamat pasca insiden kebakaran yang terjadi pada Senin, 23 November 2026. Keluarga korban yang masih menunggu kabar kerabat mereka yang hilang kontak kini mendapatkan kepastian mengenai mekanisme bantuan yang akan diterima.

Detail Mekanisme Bantuan Kematian Dan Pendidikan

Manfaat jaminan kecelakaan kerja memberikan santunan minimal sebesar Rp 253.945.008 kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Besaran ini dihitung berdasarkan empat puluh delapan kali upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diungkap oleh Abid saat bertemu keluarga korban di lokasi kejadian. Selain santunan finansial langsung, keluarga korban juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak dari pekerja yang meninggal dunia.

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Total nilai manfaat beasiswa yang dapat diberikan mencapai Rp 174 juta dan berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Mekanisme ini memastikan bahwa masa depan pendidikan anak-anak korban tetap terjaga meskipun kepala keluarga mereka telah tiada. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa semua pekerja yang meninggal dunia maupun selamat namun mengalami luka dan tidak dapat bekerja berhak memperoleh manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapat Pemangku Kepentingan Dan Posisi Pihak Terkait

Abid, yang mewakili BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa mekanisme bantuan ini telah disesuaikan dengan program jaminan yang dimiliki oleh setiap pekerja. Pertemuan langsung dilakukan di pabrik PT Fonusa Agung Mulia pada Senin, 23 November, untuk memberikan informasi rinci kepada para ahli waris. Pihak manajemen perusahaan telah melaporkan data upah pekerja ke BPJS, yang menjadi dasar perhitungan santunan minimal tersebut.

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Keluarga korban menjadi pihak utama yang menerima manfaat ini dengan harapan dapat meringankan beban psikologis dan ekonomis pasca tragedi. BPJS Ketenagakerjaan memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara pihak perusahaan dengan keluarga korban. Penjelasan yang diberikan bersifat komprehensif agar setiap ahli waris memahami hak-hak yang mereka miliki secara utuh.

Dampak Nyata Dan Langkah Selanjutnya Bagi Pekerja

Pekerja yang selamat namun mengalami kecelakaan kerja dan harus menjalani rawat inap juga mendapat perlindungan berupa penggantian upah penuh. BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan seratus persen upah yang dilaporkan perusahaan selama satu tahun apabila pekerja belum dapat kembali bekerja. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi pekerja korban agar tidak terganggu oleh masa pemulihan fisik mereka.

Hak lainnya mencakup jaminan kematian yang menyediakan biaya pemakaman bagi ahli waris sesuai ketentuan program, serta pencairan saldo Jaminan Hari Tua. Ahli waris dapat mengajukan pencairan saldo JHT beserta hasil pengembangannya, sementara pekerja yang selamat dapat melanjutkan kepesertaan JHT dan akumulasi dana tetap berjalan.