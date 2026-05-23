BPJS Ketenagakerjaan Kolaborasikan dengan Disnakertrans Sulawesi Utara Kejar Batas Pelanggaran Jaminan Pensiun Perusahaan Terbesar Bitung

Kantor Wilayah Sulawesi Utara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat terus memperkuat pengawasan program jaminan pensiun (JP) bagi pekerja di Bitung. Fokus utama pengawasan ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kota Bitung.

Kantor Wilayah Sulawesi Utara bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat terus memperkuat pengawasan program jaminan pensiun (JP) bagi pekerja. Fokus utama pengawasan ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kota Bitung. Pemeriksaan terpadu ini menyasar empat perusahaan besar yang strategis dalam sektor industri dan perekonomian Kota Bitung. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Futai Sulut, PT Delta Pasific Indotuna, PT Barata Sukses Mandiri, serta PT Pathemaang.

Tim gabungan ini bertekad mencegah praktik-praktik yang merugikan pekerja, seperti kurang lapor data kepesertaan atau upah. Kehadiran mereka bertujuan memastikan proses pemeriksaan berjalan komprehensif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan pekerja. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan ini secara spesifik berfokus pada kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan pensiun.

Selain itu, validitas data kepesertaan tenaga kerja menjadi prioritas utama dalam audit ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pekerja terdaftar dengan benar dan mendapatkan hak jaminan sosialnya. Tim gabungan juga melakukan audit menyeluruh terhadap pelaporan jumlah pekerja yang sebenarnya. Kesesuaian upah yang dilaporkan oleh perusahaan dengan upah riil pekerja turut menjadi perhatian.

Ketepatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan juga diperiksa secara detail untuk mencegah kerugian pada pekerja. Praktik tersebut meliputi pekerja yang belum didaftarkan, pelaporan upah yang tidak sesuai, serta keterlambatan pembayaran iuran. Semua praktik ini berpotensi merugikan hak normatif pekerja secara signifikan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara, Maulana Anshari Siregar, menekankan bahwa program Jaminan Pensiun adalah bentuk perlindungan jangka panjang yang vital bagi pekerja.

Jaminan pensiun bukan hanya kewajiban administratif perusahaan, melainkan wujud kepedulian nyata terhadap masa depan pekerja dan keluarganya. Maulana Anshari Siregar menyatakan komitmen untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak perlindungan sosial secara penuh. Tujuannya agar mereka memiliki kepastian penghasilan ketika memasuki usia pensiun. Ini menjadi landasan utama dalam setiap upaya pengawasan yang dilakukan.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Sulut akan terus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan di Sulawesi Utara





