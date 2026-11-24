BPJS Kesehatan membuka Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Sota Merauke sebagai simbol layanan JKN merata hingga perbatasan, melengkapi inisiatif serupa di Sabang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, meresmikan Taman Budaya Gotong Royong dan Prasasti INISIATIF di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke. Proyek infrastruktur sosial ini diresmikan sebagai ruang publik strategis yang dirancang untuk mendorong interaksi, edukasi, serta kolaborasi antarwarga di kawasan perbatasan paling timur Indonesia.

Simbol JKN Merata Tanpa Batas Wilayah

Keberadaan Taman Budaya Gotong Royong di PLBN Sota menandai kelanjutan dari program sebelumnya yang telah diresmikan di Kota Sabang pada 7 Agustus 2026. Langkah ini menyampaikan pesan kuat dari Prihati Pujowaskito bahwa semangat gotong royong dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak mengenal batas wilayah geografis. Tujuannya adalah memastikan perlindungan kesehatan menjangkau seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

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Makna Strategis Kawasan Perbatasan Merauke

Merauke memegang peranan penting dalam upaya memastikan masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Keberhasilan Program JKN sangat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Nilai INISIATIF yang terdiri dari Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif menjadi fondasi dari komitmen ini.

Kontribusi Nyata BPJS Kesehatan Bagi Warga

Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Vetty Yulianty Permanasari, menjelaskan bahwa pembangunan taman ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar kawasan perbatasan. Ia berharap fasilitas ini dapat dirawat bersama oleh warga agar memberikan manfaat berkelanjutan. Prihati Pujowaskito menekankan bahwa keberhasilan JKN tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

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Kolaborasi dengan BNPP dan Pemerintah Daerah

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin, menyatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga kesejahteraan ekonomi. PLBN diharapkan berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi melalui pemberdayaan kampung sekitar. Asisten II Setda Papua Selatan, Sunarjo, mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan ini di tengah upaya Program Papua Sehat untuk meningkatkan layanan kesehatan hingga tingkat dusun.

Dampak Ekonomi dan Sosial di Kampung Sota

Masyarakat adat Kanum di 11 kampung, termasuk Kampung Sota, kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pembangunan dan pelayanan kesehatan yang merata. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai pemangku kepentingan bertujuan menciptakan ruang bagi kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga. Hal ini sejalan dengan visi untuk mengimbangi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.