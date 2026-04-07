BPJS Kesehatan Perluas Jangkauan JKN: Kerjasama dengan TNI dan Lembaga Pemerintah untuk Akses Kesehatan di Wilayah 3T

BPJS Kesehatan memperkuat komitmennya dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerjasama strategis dengan TNI dan berbagai lembaga pemerintah. Fokus utama adalah peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui fasilitas kesehatan terapung dan optimalisasi program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan , Prihati Pujowaskito, mengumumkan kerjasama strategis dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dilakukan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat implementasi JKN di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memastikan aksesibilitas dan keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (7/4/2026), Pujowaskito menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mencapai tujuan universal health coverage. Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini meliputi berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga medis yang memadai, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Langkah ini juga merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam melayani peserta JKN, terutama di wilayah 3T yang seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. \Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah 3T melalui kolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). BPJS Kesehatan bekerja sama dengan TNI untuk membangun fasilitas kesehatan terapung atau kapal rumah sakit. Pujowaskito mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan dengan sukses, dengan tiga fasilitas kesehatan terapung yang telah beroperasi. Salah satunya adalah Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga yang telah berlayar sejak tahun 2017. Kerjasama dengan TNI ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit diakses, yang seringkali kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pujowaskito menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pertahanan dan akan segera bertemu dengan Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Laut untuk memperkuat kerjasama ini. Ia menekankan bahwa kerjasama ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, Pujowaskito juga menyoroti pentingnya kerjasama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan program JKN di wilayah 3T. Hal ini meliputi pemberian insentif dan bantuan melalui rumah sakit terapung untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. BPJS Kesehatan telah bermitra dengan lebih dari 23.000 klinik dan 3.170 rumah sakit di seluruh Indonesia, memproses sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. \Direktur Utama BPJS Kesehatan juga menyampaikan data terbaru mengenai cakupan kepesertaan JKN. Saat ini, BPJS Kesehatan telah memiliki 283 juta peserta, dengan 81,5% atau sekitar 266 juta peserta aktif. Pujowaskito menjelaskan bahwa cakupan perlindungan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai universal health coverage. Kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan TNI diharapkan dapat mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas layanan JKN. Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung penanganan kasus keracunan makanan di wilayah Jakarta Timur yang tidak tercakup dalam BPJS Kesehatan. Pernyataan ini menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan JKN, serta memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita kesehatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pujowaskito menekankan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program JKN di masa mendatang. Dengan demikian, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BPJS Kesehatan JKN Wilayah 3T TNI Kerjasama Pemerintah

United States Latest News, United States Headlines

