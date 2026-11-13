BPJS Kesehatan Payakumbuh Perkuat Mutu Layanan JKN Melalui Program SiBLing

BPJS Kesehatan Payakumbuh mengoptimalkan program SiBLing dan kunjungan langsung peserta untuk menjaga mutu layanan JKN di rumah sakit hingga Oktober 2026 dan November 2026.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Haery Yasdi memimpin penguatan pengawasan mutu layanan kesehatan melalui program Supervisi, Buktikan, dan Lihat Langsung atau SiBLing. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan standar pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terjaga dengan baik di seluruh fasilitas kesehatan wilayah kerja.

Kunjungan ke RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada hari Jumat menjadi momentum evaluasi komprehensif yang mencakup kredensialing dan rekredensialing fasilitas kesehatan. Program ini bertujuan menilai kepatuhan janji layanan, kesiapan sarana prasarana, serta alur pelayanan agar tercipta fakta sesungguhnya atas pemberian pelayanan prima kepada peserta JKN.

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Haery Yasdi menekankan bahwa jaminan pembiayaan saja tidak cukup tanpa kesiapan fasilitas kesehatan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan mitra di wilayah kerja.

Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Layanan

Program SiBLing bekerja sebagai mekanisme penilaian objektif yang mencakup audit kepatuhan dan verifikasi fisik kesiapan fasilitas. Proses ini dirancang untuk mendapatkan data akurat mengenai kualitas pelayanan yang diterima peserta JKN di tingkat rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

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Evaluasi berkelanjutan dilakukan melalui komunikasi intensif antara BPJS Kesehatan dan manajemen rumah sakit untuk mengidentifikasi area perbaikan. Haery Yasdi menyatakan bahwa setiap temuan dari program ini menjadi dasar bagi perbaikan mutu layanan secara konkret dan terukur.

Kepentingan Peserta dan Data Keaktifan

BDSPS Kesehatan Payakumbuh mengoptimalkan kunjungan langsung kepada peserta yang sedang menjalani perawatan untuk menggali aspirasi mereka. Hingga Oktober 2026, tercatat telah dilakukan kunjungan langsung kepada 4.143 peserta JKN guna mengukur tingkat kepuasan dan pengalaman pasien selama pengobatan.

Setiap masukan dari kunjungan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama yang ditindaklanjuti oleh petugas Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan. Proses ini memastikan bahwa keluhan dan saran peserta mendapatkan respons konkret dari manajemen fasilitas kesehatan mitra.

Cakupan Peserta dan Komitmen Rumah Sakit

Per 1 November 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Payakumbuh mencapai 149.808 jiwa atau 98,77 persen dari jumlah penduduk dengan keaktifan 86,72 persen. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah peserta mencapai 402.427 jiwa atau 98,71 persen dengan keaktifan 82,46 persen.

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sedangkan di Kabupaten Tanah Datar, cakupan kepesertaan mencapai 365.552 jiwa atau 94,81 persen dengan tingkat keaktifan 68,82 persen. Direktur RSUD dr. Adnaan WD Efriza Naldi menyambut baik program ini sebagai ruang bagi rumah sakit untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan sesuai indikator kepatuhan.

Peran PERSI dalam Standar Mutu Berkelanjutan

Perwakilan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumatera Barat Busril menilai kredensialing dan rekredensialing sebagai sistem peningkatan kualitas berkelanjutan. Proses ini memerlukan sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, dan PERSI untuk memenuhi standar keselamatan dan kompetensi.

PERSI Sumatera Barat menegaskan bahwa rumah sakit harus memandang proses evaluasi ini sebagai kewajiban berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif. Harapannya, perbaikan mutu yang terukur ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang datang berobat ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama mitra BPJS Kesehatan Payakumbuh.