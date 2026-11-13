BPJS Kesehatan Duta Muda 2026: 12 Finalis SMA Lompati Seleksi JKN

BPJS Kesehatan Duta Muda 2026 memilih 12 finalis SMA untuk menyebarkan informasi JKN. Ketua Prihati Pujowaskito dan tamu lain apresiasi peran pemuda.

Peserta Duta Muda 2026 yang terdiri dari pelajar SMA dan sederajat telah menyelesaikan proses seleksi untuk menjadi duta resmi yang membantu BPJS Kesehatan menyebarluaskan informasi JKN secara akurat dan kreatif di lingkungan mereka masing-masing.

Program ini berhasil menarik antusiasme luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia dengan total pendaftar mencapai 1.889 pelajar dari berbagai daerah, yang berkompetisi untuk terpilih sebagai komunikator publik generasi muda yang dapat menjembatani pemahaman masyarakat tentang jaminan kesehatan.

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Mekanisme Seleksi Duta Muda BPJS Kesehatan 2026

BPJS Kesehatan Duta Muda 2026 dirancang sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang program Jaminan Kesehatan Nasional melalui pendekatan yang dekat dengan karakter anak muda dan teknologi digital.

Proses seleksi melibatkan tahapan penilaian yang ketat untuk menentukan 12 pelajar terbaik yang akan menjadi finalis, memastikan bahwa hanya individu dengan pemahaman mendalam dan kemampuan komunikasi yang mumpuni yang akan mewakili organisasi dalam tugas edukasi publik.

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Para finalis yang lolos diharapkan tidak hanya mengenal Program JKN secara mendalam, tetapi juga mampu mengajak lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga dan teman sebaya, untuk memahami pentingnya perlindungan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara Indonesia.

Posisi Stakeholder dan Dukungan Institusi Publik

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menilai bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak edukasi JKN di lingkungannya masing-masing dan menjadikan kedekatan mereka dengan teknologi digital sebagai modal utama dalam menyampaikan pesan yang kreatif dan interaktif.

Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa tujuan program ini tidak hanya sebagai ajang kompetisi bagi pelajar, tetapi juga bertujuan menumbuhkan rasa memiliki terhadap JKN sekaligus kepedulian terhadap pentingnya perlindungan kesehatan sejak usia dini agar informasi tersampaikan dengan benar dan luas.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Chaca Annisa, turut mengapresiasi keterlibatan pelajar sebagai komunikator publik karena generasi muda dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program pemerintah secara inklusif sehingga lebih mudah menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa kesan eksklusif.

Chaca Annisa menekankan bahwa dengan kreativitas dan jejaring yang dimiliki, generasi muda dapat turut memastikan informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara benar, luas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat umum sebagai bentuk sinergi pembangunan nasional.

Plt Direktur Kerja Sama dan Kemitraan Badan Gizi Nasional, Suwatin, mengapresiasi pemahaman para finalis terhadap program-program prioritas pemerintah, khususnya mengenai pentingnya pemenuhan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis dan keterkaitannya dengan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

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Suwatin menyimpulkan bahwa kebanggaan organisasi terlihat dari mindset para finalis yang memahami bahwa program makan bergizi gratis bermanfaat dan dapat kolaboratif menghasilkan tingkat kesehatan Indonesia yang lebih baik melalui sinergi antara jaminan kesehatan dan nutrisi yang tepat.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya JKN

Joana Zoe Gracia, Juara 1 Duta Muda BPJS Kesehatan 2026 dari SMA Negeri 3 Yogyakarta, menekankan dalam sesi tanya jawab bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang berkaitan dengan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan menjadi dasar legitimasi program JKN.

Joana Zoe Gracia juga menyoroti kemudahan akses layanan melalui aplikasi Mobile JKN yang menjadi bukti nyata komitmen BPJS Kesehatan dalam menyediakan perlindungan finansial, kesehatan, dan kemudahan bagi peserta dengan semangat gotong royong di era digital yang semakin maju.

Sebanyak 12 pelajar dari berbagai daerah di Indonesia berhasil menjadi finalis BPJS Kesehatan Duta Muda 2026, dengan nama-nama seperti Cindy Valencia dari SMA Ignatius Global School Palembang dan Akhmad Maulana Ishaq dari SMA Negeri 1 Muara Teweh yang menunjukkan kualitas luar biasa.

Para finalis ini akan terus dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai program pemerintah tersampaikan secara benar, luas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran kesehatan nasional yang berkelanjutan.