BPJS Kesehatan membantah klaim pembatasan layanan dan obat JKN. Direktur Utama Prihati Pujowaskito dan Ketua PB IDI SLamet Budiarto membahas penyebab distribusi obat serta dampak kuota rujukan spesialis terhadap pasien.

Jakarta, Kompas-Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito membantah tegas adanya kebijakan pembatasan pemberian obat maupun layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Bantahan ini disampaikan sebagai respons terhadap maraknya keluhan masyarakat di media sosial mengenai keterbatasan akses layanan medis dan obat-obatan. Pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk meredam kekhawatiran publik terkait ketahanan pembiayaan program jaminan sosial tersebut.

Sistem Distribusi Obat Belum Merata

Persoalan utama ketersediaan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter sesungguhnya berkaitan dengan masalah distribusi dan pengadaan yang belum merata. Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa distribusi obat saat ini cenderung lebih diprioritaskan ke rumah sakit besar di kota besar, sementara fasilitas kesehatan di daerah sering kali kekurangan pasokan. Skema pemenuhan obat melalui apotek mitra tersedia untuk menutupi kekurangan dosis, namun sistem ini belum berjalan optimal karena keterbatasan stok di lapangan.

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Keputusan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien peserta JKN harus sepenuhnya didasarkan pada penilaian medis dari dokter yang bertanggung jawab atas penanganan tersebut. Pasien tidak diperkenankan memutuskan sendiri status pemulihan atau jenis perawatan yang dibutuhkan, karena hal tersebut merupakan wewenang profesional medis berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku.

Fragmen Pengadaan Perlu Terintegrasi

Perbaikan sistem pengadaan obat mutlak diperlukan dan harus dilakukan secara terkoordinasi serta terpusat oleh seluruh pemangku kepentingan. Selama ini, proses pengadaan obat dilakukan secara terfragmentasi oleh masing-masing fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotek, maupun puskesmas secara independen. Kondisi ini menciptakan potensi masalah ketersediaan obat dan fluktuasi harga yang signifikan di berbagai lokasi.

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Direktur rumah sakit, kepala apotek, dan kepala puskesmas saat ini masih sering melakukan pembelian obat secara sendiri-sendiri. Integrasi pengadaan akan menghilangkan praktik pembelian independen tersebut sehingga distribusi dapat dikelola lebih efisien dan merata, mengurangi potensi kelangkaan obat di fasilitas kesehatan tertentu.

Kontroversi Kuota Rujukan Dokter Spesialis

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia SLamet Budiarto menyampaikan kekhawatiran serius terkait pembatasan rujukan pasien peserta JKN ke dokter spesialis. Laporan menunjukkan bahwa beberapa rumah sakit menerapkan kuota maksimal rujukan dokter spesialis sebesar 15 persen dari total layanan yang diberikan. Aturan tidak tertulis ini menimbulkan dilema bagi dokter umum yang seharusnya merujuk pasien namun terbentur limit kuota yang ketat.

Ketiadaan aturan tertulis yang jelas mengenai pembatasan layanan ini menimbulkan ketidakpastian bagi dokter dan pasien, serta meningkatkan potensi kecurangan dalam pelayanan medis. SLamet Budiarto menekankan bahwa dokter seharusnya merujuk pasien sesuai kebutuhan klinis, namun adanya kuota tersebut memaksa mereka untuk tidak merujuk atau menunda tindakan medis seperti operasi yang sangat diperlukan.

Dampak Longgarnya Antrian Operasi Katarak

Pembatasan kuota juga berdampak nyata pada antrian pasien yang membutuhkan operasi katarak, di mana setiap rumah sakit memiliki batas jumlah tindakan yang dapat dilaksanakan. Penundaan operasi ini berpotensi merugikan pasien karena kondisi mata yang tidak segera ditangani akan menghambat produktivitas kerja, kemampuan menyetir, dan aktivitas mengajar. Pemutusan layanan yang tepat waktu menjadi krusial untuk menjaga fungsi sosial dan ekonomi pasien peserta JKN.

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Pelayanan kesehatan peserta JKN wajib tetap mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK agar kualitas layanan tidak tergerus. Kendali mutu dan kendali biaya memang diperlukan dalam sistem jaminan kesehatan, namun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan peserta, tenaga medis, maupun fasilitas kesehatan.