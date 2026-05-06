BPJPH Tingkatkan Pengawasan Produk Halal dan Non-Halal di Indonesia

Badan Pengawas Jasa dan Produk Halal (BPJPH) memperkuat pengawasan terhadap produk halal dan non-halal di Indonesia, termasuk pemeriksaan komponen porcine dalam Meat Bone Meal. BPJPH bekerja sama dengan berbagai kementerian dan badan karantina untuk memastikan produk yang beredar terjamin mutu, sehat, bergizi, dan halal bagi masyarakat.

Porcine merupakan istilah ilmiah yang mengacu pada segala sesuatu yang berasal dari babi, baik jaringan, sel maupun unsur genetiknya. Sedangkan Meat Bone Meal adalah bahan baku pakan ternak yang umum digunakan di Indonesia.

Dalam upaya menjaga kualitas, kesehatan, gizi, dan kehalalan produk bagi masyarakat, Badan Pengawas Jasa dan Produk Halal (BPJPH) telah mengimplementasikan langkah-langkah pengawasan yang komprehensif. Babe Haikal, salah satu pejabat BPJPH, menegaskan bahwa semua produk boleh masuk ke Indonesia, asalkan diberi label halal atau non-halal dengan jelas. Temuan Meat Bone Meal yang mengandung komponen porcine menjadi bagian dari antisipasi BPJPH untuk memastikan produk yang beredar terjamin mutu, sehat, bergizi, dan halal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

BPJPH telah melakukan antisipasi agar produk yang belum memiliki label halal atau non-halal tidak telanjur beredar ketika ketentuan tersebut berlaku. Selain itu, BPJPH juga berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Karantina Indonesia (Barantin), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Keuangan. Koordinasi ini mencakup integrasi data dan informasi, terutama dengan Barantin, agar pemerintah dapat mengetahui komoditas yang masuk, termasuk status halal atau non-halalnya. Pemeriksaan halal tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi juga sejak negara asal melalui mekanisme inspeksi.

Uji coba inspeksi telah dilakukan di beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, China, dan Korea. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Sementara itu, jemaah haji Indonesia gelombang 2 dijadwalkan tiba pada Kamis, 7 Mei 2026, dengan petugas yang siap menyediakan dua skema jalur.





Halal Non-Halal BPJPH Pakan Ternak Porcine

