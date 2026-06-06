BPJN Kalbar Tegaskan Progres Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan Masih Sesuai Jadwal

Badan Pengelola Jaringan Nasional Kalimantan Barat menegaskan pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan di Ketapang tetap berjalan sesuai jadwal. Pernyataan ini membantah tudingan publik tentang kemangkrakan proyek strategis tersebut, dengan penjelasan detail mengenai progres, pendanaan APBN, penanganan material rusak, serta skema kontrak ganda yang diterapkan.

Badan Pengelola Jaringan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat menegaskan bahwa progres pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan di Ketapang tetap berjalan sesuai jadwal. Pernyataan ini feito untuk membantah tudingan publik soal kemangkrakan proyek strategis tersebut.

BPJN Kalbar menyampaikan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pembersihan lahan, mobilisasi peralatan, pengadaan spunpile, serta pekerjaan minor lainnya, yang semuanya sesuai kontrak awal. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 BPJN Kalbar, Nur Khavid A, menjelaskan bahwa meski sempat mendapat sorotan karena kabar keterlambatan danmaterial rusak, proyek ini masih berada dalam tahapan yang sesuai dengan rencana. Jembatan gantung ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Desa Alam Pakuan, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempermudah distribusi hasil bumi.

Lokasi pembangunan telah memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria) setelah konsultasi dengan warga sekitar, sehingga proyek ini dianggap vital bagi mobilitas dan perekonomian desa. Untuk keberlanjutan, proyek dikerjakan melalui dua paket kontrak terpisah. Paket pertama, nilai Rp2,52 miliar, diserahkan pada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKAIKON) untuk komponen struktural atas jembatan. Paket kedua, senilai Rp8,22 miliar, dipegang CV Beruang Kota untuk pekerjaan keseluruhan jembatan.

Keduanya dibiayai dari APBN 2025-2026 dalam skema multiyears. Nur Khavid menambahkan bahwa mobilisasi material dilakukan bertahap; sebagian fabrikasi dilakukan di luar lokasi untuk menjaga kualitas dan keamanan. Material utama sudah dikirim ke proyek. Soal keuangan, pencairan dana sudah mengikuti kontrak dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, dengan dana yang telah cair sekitar 10,7% dari total anggaran, sesuai ketersediaan APBN 2025.

Mengenai spunpile rusak, kerusakan terjadi selama pengiriman, bukan akibat kesalahan pengerjaan. BPJN Kalbar optimistic proyek akan selesai tepat waktu untuk kepentingan masyarakat





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