BPIP Usulkan Anggaran Tambahan Rp 370,4 Miliar untuk Pusdiklat Pancasila, Fraksi PDI-P Minta Ditunda

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 370,4 miliar untuk tahun 2027, sebagian besar untuk pembangunan Pusdiklat Pembinaan Ideologi Pancasila. Namun Fraksi PDI-P menyarankan penundaan proyek tersebut dan mengalokasikan dana lebih ke program pembinaan ideologi.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) mengusulkan penambahan anggaran signifikan untuk tahun 2027. Dalam rapat Rencana Kerja dan Anggaran dengan Komisi XIII DPR, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 141 miliar sudah tidak memadai.

Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk operasional. Karena itu, BPIP mengajukan tambahan dana sebesar Rp 370,4 miliar, yang sebagian besar akan digunakan untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila dan dukungan manajemen. Rencana tropis lainnya adalah pembangunan Pusdiklat Pembinaan Ideologi Pancasila dengan biaya Rp 343 miliar di atas lahan 7 hektar. Pusdiklat ini akan menjadi pusat pelatihan bagi pejabat pemerintah di seluruh Indonesia, dengan target 20.767 peserta, serta sebagai lokasi latihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka nasional.

Namun usulan ini menuai kritik dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta agar pembangunan pusdiklat ditunda. Ia menilai anggaran tersebut terlalu besar, menyamainya dengan 67 persen dari total kebutuhan tambahan BPIP. Lebih dari itu, ia menekankan kondisi fiskal negara yang belum membaik.

Rieke juga mengkritik komposisi anggaran BPIP saat ini yang mendominasi belanja pegawai dan operasional. Ia menyarankan agar fokus dialihkan ke program inti pembinaan ideologi. Menurut regulasi, BPIP diwajibkan melakukan pendidikan dan pelatihan, tetapi tidak ada ketentuan khusus tentang pembangunan fasilitas baru. Fraksi meminta evaluasi menyeluruh dengan prinsip efisiensi, agar anggaran benar-benar dipergunakan untuk memperkuat ideologi Pancasila, bukan hanya untuk pertumbuhan birokrasi





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BPIP Anggaran Pancasila PDI-P Pusdiklat Rieke Diah Pitaloka Yudian Wahyudi

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