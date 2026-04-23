BPI Danantara Bidik Proyek Energi Terbarukan dengan Singapura Senilai 30 Miliar Dolar AS

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp518,74 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan panel surya dan jaringan transmisi lintas negara.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan partisipasi aktif dalam proyek kolaborasi energi terbarukan bersama Singapura , sebuah inisiatif yang diperkirakan menelan investasi sebesar 30 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp518,74 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, saat menghadiri Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta pada Kamis, 23 April 2026. Pandu menekankan bahwa minat investor terhadap proyek penyediaan listrik hijau ini sangat tinggi, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan energi berkelanjutan di kawasan ini. Proyek ambisius ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur panel surya skala besar, tetapi juga pembangunan jaringan transmisi listrik lintas negara yang vital untuk mengalirkan energi bersih dari Indonesia ke Singapura.

Pandu menyatakan bahwa proyek ini berpotensi menjadi proyek panel surya terbesar di seluruh kawasan ASEAN, menandai langkah signifikan dalam transisi energi di Asia Tenggara. Lebih lanjut, Pandu menjelaskan bahwa keterlibatan Danantara tidak terbatas pada pembangunan panel surya saja, melainkan juga mencakup pembangunan jalur transmisi yang akan menghubungkan sistem kelistrikan Indonesia dan Singapura. Investasi dalam infrastruktur transmisi ini sangat penting untuk memastikan aliran energi yang stabil dan efisien antara kedua negara.

Ia memperkirakan nilai total proyek, termasuk pembangunan panel surya dan jaringan transmisi, akan mendekati 30 miliar dolar AS. Pandu juga menekankan pentingnya proyek ini dalam konteks komitmen Indonesia terhadap pengembangan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Proyek ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dan berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor energi terbarukan.

Danantara berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan swasta, dan investor internasional, untuk mewujudkan proyek ini. Namun, Pandu juga mengingatkan bahwa detail teknis dan skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan yang intensif. Ia mengakui bahwa beberapa perusahaan swasta telah lebih dulu menjalin kesepakatan dengan otoritas Singapura terkait proyek energi terbarukan. Oleh karena itu, Danantara perlu berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa proyek ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pandu juga menjelaskan bahwa proyek ini merupakan kelanjutan dari diskusi yang telah dilakukan sebelumnya dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF). Ia menekankan bahwa kerja sama dengan Singapura akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia, tidak hanya dalam hal penyediaan energi bersih, tetapi juga dalam pengembangan industri panel surya dalam negeri. Dengan membangun pabrik panel surya di Indonesia, negara ini dapat memenuhi kebutuhan energi sendiri dan bahkan mengekspor panel surya ke negara lain.

Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan mendorong inovasi di sektor energi terbarukan. Pandu meyakini bahwa proyek ini akan menjadi contoh sukses kerja sama regional dalam pengembangan energi berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara





Arief Poyuono: Danantara Bukan Sovereign Risk tapi Senjata EkonomiKehadiran Danantara bukan sumber risiko kedaulatan (sovereign risk), melainkan langkah strategis pemerintah memperkuat sistem perekonomian nasional.Danantara bukan sovereign risk. Ini

Read more »

Danantara Buka Tender PSEL Tahap II Bulan Ini, 100 Perusahaan Minat IkutDanantara menyatakan, sebagian perusahaan yang ikut tender tahap pertama akan turut kembali masuk.

Read more »

Danantara Akan Lelang 6 Proyek Olah Sampah Jadi Listrik, Ini DaftarnyaDanantara bakal melelang 6 proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada pertengahan tahun ini.

Read more »

Danantara Temukan Skema Negosiasi Utang WhooshUpaya restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh telah direncanakan oleh pemerintah dan Danantara sejak tahun lalu.

Read more »

Danantara bidik investasi energi ke Singapura senilai 30 miliar dolarBadan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membidik keterlibatan dalam proyek kerja sama energi terbarukan dengan Singapura, dengan nilai investasi proyek ...

Read more »

Danantara ungkap progres proyek Kampung Haji di MakkahBadan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan masih menunggu kelanjutan hasil lelang tender lahan untuk pengembangan proyek Kampung Haji di Makkah, ...

Read more »