BPHN: Irfan Suryanagara Tidak BolehDituntut Ulang atas Kasus yang Sama

Badan Pembinaan Hukum Nasional menegaskan bahwa mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara tidak boleh menjadi tersangka kembali atas perkara yang sudah memiliki putusan PK yang berkekuatan hukum tetap. BPHN mengutip beberapa regulasi yang melarang proses ganda dalam hukum pidana.

Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN ) mengeluarkan pendapat hukum terkait dugaan pidana ganda terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara . BPHN menegaskan bahwa Irfan yang sebelumnya sudah divonis bebas melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidak boleh diperiksa ulang atasKasus yang sama.

Hal ini mengacu pada prinsip ne bis in idem yang melarang seseorang diproses kembali atas perkara yang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Surat Nomor PHN.5-HN.04.03-813, BPHN menjelaskan bahwa putusan PK No. 97 PK/Pid/2024 sudah mengakhiri proses hukum terhadap Irfan untuk perkara dugaan penggelapan. Namun Irfan kemudian ditetapkan sebagai tersangka lagi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/008/II/RES.1.11/2026/Dittideksus.

BPHN memandang bahwa langkah tersebut bertentangan dengan Pasal 318 ayat (6) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 134 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang melindungi dari double jeopardy. Prinsip tersebut juga dijamin dalam Pasal 18 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BPHN menambahkan bahwa jika ada persoalan atas pelaksanaan putusan, seperti pengembalian barang bukti, mekanisme yang tepat adalah eksekusi putusan oleh Jaksa, bukan melalui pembuatan laporan pidana baru. Surat yang dikeluarkan BPHN merupakan legal opinion yang非mengikat namun diharapkan bisa menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum untuk menghormati asas kepastian hukum dan keadilan. Sejumlah praktisi hukum juga menyampaikan pandangan mereka terkait polemik pengembalian barang bukti dalam kasus ini





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Ne Bis In Idem Peninjauan Kembali Irfan Suryanagara Double Jeopardy BPHN

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