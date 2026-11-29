BPH Migas menggelar sosialisasi jargas di Lampung Tengah pada 28 November 2026 untuk memperkenalkan jaringan gas bumi melalui pipa sebagai solusi energi efisien bagi rumah tangga dan usaha.

BPH Migas menyelenggarakan sosialisasi mengenai Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa di Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu, 28 November 2026. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Jargas sebagai alternatif energi yang lebih praktis dan efisien bagi masyarakat lokal.

Mekanisme Dan Keuntungan Jargas

Jaringan pipa gas bumi atau Jargas menawarkan kemudahan penggunaan karena pelanggan tidak perlu lagi membawa atau mengganti tabung gas secara manual. Solusi ini menghilangkan hambatan fisik yang sering dialami masyarakat, terutama bagi ibu rumah tangga yang kesulitan membawa tabung gas kosong ke titik pengisian.

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Dengan sistem penyambungan langsung ke rumah, Jargas memberikan kepastian pasokan energi yang terus mengalir. Hal ini mengurangi kekhawatiran kehabisan bahan bakar memasak di tengah aktivitas harian dan menciptakan kenyamanan penggunaan energi di dalam lingkungan rumah tangga.

Perspektif Warga Dan Pengguna Langsung

Surya Wijaya, seorang peternak kambing skala menengah asal Bandar Jaya, merupakan salah satu peserta yang menaruh minat besar terhadap program ini. Selama ini, keluarga Surya Wijaya mengonsumsi dua tabung LPG nonsubsidi berukuran 12 kilogram setiap bulan dengan biaya mencapai Rp400.000 hingga Rp500.000.

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Walaupun proses pencarian LPG nonsubsidi tidak mengalami kesulitan signifikan, Surya Wijaya menilai alternatif Jargas jauh lebih menguntungkan secara finansial. Adanya sistem pipa yang menjamin kelancaran pasokan menghilangkan beban mental terkait stok gas yang mungkin habis saat memasak berlangsung.

Rencana Infrastruktur Dan Dukungan Birokrasi

Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. BPH Migas bertugas mengawasi penyediaan bahan bakar minyak serta pendistribusian gas bumi melalui pipa guna mendukung ketersediaan energi nasional.

Sejauh ini, infrastruktur Jargas yang menggunakan dana APBN telah menjangkau 13.637 sambungan rumah di Kota Bandar Lampung. Pengembangan ini juga mencakup 425 sambungan rumah melalui Program Sayang Ibu dan 1.356 sambungan rumah yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat lokal.

Kolaborasi Lembaga Dan Langkah Ke Depan

Komisi XII DPR RI melalui anggota Ahmad Junaidi Auly mengapresiasi upaya edukasi masyarakat sebagai langkah awal persiapan infrastruktur. Menurutnya, pemahaman yang baik dari masyarakat akan menciptakan respons positif ketika jaringan Jargas benar-benar beroperasi di lingkungan mereka.

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Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci termasuk Division Head of Regional Sales and Customer Management SOR I PT PGN Agus Muhammad Mirza. Kehadiran Area Head Lampung PT PGN Ahmad Abrar serta warga Lampung Tengah menunjukkan kolaborasi nyata untuk memperluas akses energi gas bumi.