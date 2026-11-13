BPH Migas Edukasi Mahasiswa Unpatti Soal Subsidi BBM Tepat Sasaran

BPH Migas mengadakan BPH Migas Goes to Campus di Universitas Pattimura untuk mengedukasi mahasiswa mengenai distribusi dan pengawasan subsidi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah melakukan kunjungan edukatif ke Universitas Pattimura di Ambon, Maluku. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, dengan fokus utama memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memastikan bahwa generasi muda memahami bagaimana subsidi energi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

Mekanisme Distribusi dan Pengawasan Subsidi

Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjadi pembicara utama dalam sesi edukasi yang dihadiri oleh sekitar 200 mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Pattimura. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci proses penyediaan hingga pendistribusian BBM serta gas bumi melalui pipa di seluruh Indonesia. Penjelasan ini mencakup peran vital BPH Migas dalam melakukan pengawasan ketat mulai dari hulu di kilang, melalui terminal BBM, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tingkat konsumen.

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Fathul Nugroho juga memperkenalkan Program BBM Satu Harga sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperluas akses energi. Program ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan geografis di wilayah Indonesia Timur yang tersebar di kepulauan dan pegunungan. Melalui kebijakan ini, harga BBM bersubsidi dijaga tetap sama di seluruh daerah, sehingga pemerintah dapat menjamin ketersediaan energi dan harga yang terjangkau secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Sebagai bagian dari transformasi digital, BPH Migas telah mengimplementasikan aplikasi XStar BPH Migas sejak tahun 2023 hingga 2024. Aplikasi ini bertujuan untuk mendigitalisasi penyaluran BBM bersubsidi, memungkinkan konsumen pengguna untuk tetap mendapatkan akses BBM dengan mudah menggunakan Surat Rekomendasi. Langkah digitalisasi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan distribusi dan memastikan data penerima subsidi lebih akurat dan transparan.

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Kolaborasi Institusi dan Perspektif Akademisi

Kegiatan BPH Migas Goes to Campus ini bukan hanya sekadar penyampaian informasi searah, melainkan juga wujud kolaborasi nyata antara lembaga regulator dengan perguruan tinggi. Manager Region Retail Sales Papua-Maluku, Weddy Surya Windrawan, serta perwakilan dari BPH Migas menekankan pentingnya hubungan erat dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi BPH Migas dalam menjaga stabilitas energi nasional.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hubungan Masyarakat, dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun, memberikan apresiasi tinggi atas adanya kunjungan ini. Ia menyatakan bahwa ketersediaan energi yang cukup, distribusi yang merata, serta pengawasan yang ketat merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Bagi masyarakat Indonesia, pemahaman mengenai peran strategis migas sangat krusial untuk mendukung kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Eksperimen Lapangan dan Mitos di SPBU

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan edukasi di kampus, lima mahasiswa Universitas Pattimura terpilih untuk mengunjungi SPBU Pohon Pule di Ambon. Kunjungan ini memberikan pengalaman langsung kepada mereka mengenai operasional bisnis penyaluran BBM, mulai dari proses pengisian ke tangki timbun hingga pelayanan kepada konsumen akhir. Salah satu peserta, Rifanda Warang dari Jurusan Teknik Sipil, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan banyak pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui.

Rifanda Warang juga sempat membahas mengenai mitos populer di kalangan masyarakat tentang pengisian BBM pada malam hari. Selama ini, banyak orang beranggapan bahwa mengisi BBM di malam hari lebih baik karena suhu yang lebih dingin dapat memperbanyak volume bensin. Namun, berdasarkan penjelasan dari pihak SPBU, anggapan tersebut adalah mitos yang tidak benar secara teknis.

Jika disinformasi seperti itu dipercaya luas, dampaknya bisa serius. Rifanda menjelaskan bahwa jika semua orang melakukan pengisian BBM di malam hari, SPBU akan mengalami kelumpuhan operasional dan antrean akan menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, edukasi yang tepat sasaran dari BPH Migas sangat dibutuhkan untuk meluruskan persepsi publik dan menjaga kelancaran distribusi energi.

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Respons Mahasiswa dan Pemantauan Distribusi

Responden lainnya, Gleny Gerald Pesulima dari Jurusan Manajemen Unpatti, menyampaikan kesan positif mengenai pemahaman baru yang ia peroleh. Ia menyadari bahwa sistem subsidi BBM saat ini telah dirancang dengan mekanisme yang ketat, terutama melalui penggunaan barcode. Sistem ini memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh orang-orang yang memang layak dan terdaftar sebagai penerima bantuan.

Selain kegiatan di kampus, BPH Migas juga melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan dan distribusi BBM di Ambon. Hal ini dilakukan oleh Fathul Nugroho sehari sebelumnya, pada Rabu, 11 November 2026. Kunjungan lapangan tersebut mencakup Integrated Terminal (IT) Wayame, beberapa SPBU, dan pangkalan minyak tanah.

Visite ke lokasi-lokasi strategis ini bertujuan untuk memastikan kondisi penyaluran energi di lapangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan langsung, BPH Migas dapat mengidentifikasi potensi hambatan dalam rantai pasok dan mengambil langkah antisipatif. Langkah ini menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar di wilayah Maluku.

Kegiatan BPH Migas Goes to Campus di Universitas Pattimura ini menandai langkah konkret dalam literasi energi nasional. Dengan melibatkan generasi Z atau Gen-Z, lembaga regulator berharap dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas industri hilir migas. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih kritis dan kritis terhadap kebijakan energi negara.