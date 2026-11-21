BPH Migas dan Universitas Indonesia menggabungkan teknologi AI untuk mengoptimalkan distribusi BBM ke wilayah 3T. Kegiatan STCE 2026 di Depok membahas transformasi digital sektor hilir migas Indonesia pada 19 November 2026.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Universitas Indonesia (UI) menegaskan pentingnya integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat pengelolaan sektor hilir migas di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kegiatan BPH Migas Goes to Campus X Science and Technology Career Expo (STCE) yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (19/11/2026).

Peran Strategis AI dalam Distribusi Energi Nasional

Pemanfaatan teknologi informasi dan AI menjadi solusi krusial untuk mengatasi tantangan geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi distribusi energi yang beragam. Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menjelaskan bahwa luasnya wilayah nusantara yang dipisahkan lautan menuntut dukungan teknologi canggih untuk memastikan efektivitas pemantauan stok dan perencanaan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

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Teknologi ini memungkinkan pemerintah dan badan usaha mengoptimalkan penyaluran BBM, terutama menuju wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dengan sistem digital, proses pengadaan dan operasional pendistribusian energi dapat dilakukan secara lebih terencana, terpantau, dan efisien, sehingga mengurangi risiko kekurangan pasokan di daerah-daerah terpencil.

Implementasi Sistem Pemantauan Stok Real-Time

Sal satu aplikasi konkret teknologi informasi dalam pengelolaan hilir migas adalah sistem pemantauan stok BBM secara daring dan waktu nyata. Melalui infrastruktur digital ini, pergerakan dan ketersediaan BBM dapat dilacak di berbagai titik dalam rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir.

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Pemantauan ini mencakup data di kilang minyak, terminal BBM, kapal pengangkut, mobil tangki, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Semua data telah terdigitalisasi, memungkinkan otoritas regulasi dan pelaku industri untuk melakukan analisis big data guna memperkuat pengawasan dan perencanaan operasional yang akurat.

Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Akademisi

Kegiatan STCE UI 2026 juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi dunia kerja yang semakin didominasi teknologi. Fathul Nugroho menekankan bahwa sektor energi membutuhkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan analisis yang kuat, tetapi juga melek teknologi untuk mendukung pengelolaan hilir migas yang modern.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Mahmud Sudibandriyo, mengapresiasi inisiatif ini sebagai jembatan penting bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan para profesional. Ia menyatakan bahwa teknologi digital dan AI akan menjadi bagian tak terpisahkan dari karir profesional masa depan, sehingga pemahaman mendalam tentang topik ini sangat esensial bagi sivitas akademika.

Insight Baru bagi Mahasiswa Fisika UI

Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas MIPA UI angkatan 2025, Zaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru mengenai peran strategis BPH Migas dalam mengelola hilir migas nasional. Ia mengakui bahwa pemahaman tentang bagaimana AI dan teknologi dapat mendukung kinerja regulator memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi generasi muda.

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Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan FMIPA UI, Tito Latif Indra, dan seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia. Melalui forum ini, mahasiswa tidak hanya mengenal lebih dekat mekanisme pengelolaan sektor energi, tetapi juga memahami urgensi penguasaan teknologi digital untuk menghadapi tantangan industri energi di masa depan.