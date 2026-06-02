BPDP Tingkatkan Kuota Beasiswa SDM Sawit 2026 Menjadi 5.000 Penerima

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan membuka Program Beasiswa SDM Sawit 2026 dengan kuota 5.000 penerima, meningkat dari tahun sebelumnya. Program ini bertujuan mengembangkan sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit melalui pendidikan tinggi di 42 perguruan tinggi mitra.

Badan Pengelola Dana Perkebunan ( BPDP ) Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan kembali melanjutkan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan melalui pembukaan Program Beasiswa SDM Sawit 2026.

Tahun ini, kuota penerima beasiswa ditingkatkan secara signifikan menjadi 5.000 orang, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4.000 penerima. Langkah ini menunjukkan keseriusan BPDP dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan profesional untuk mendukung industri kelapa sawit nasional. Pendaftaran Beasiswa SDM Sawit 2026 resmi dibuka pada 3 Juni 2026. Calon pendaftar dapat mengakses informasi lengkap mengenai syarat pendaftaran, tahapan seleksi, jadwal, serta mekanisme pengajuan melalui laman resmi program.

Beasiswa ini ditujukan bagi calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan jenjang Diploma (vokasi) maupun Sarjana (S1) di 42 perguruan tinggi mitra yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sasaran utama program mencakup anak pekebun, keluarga pekerja perkebunan, serta masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor kelapa sawit. Sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016, Program Beasiswa SDM Sawit telah menjadi salah satu program unggulan BPDP. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 13.265 mahasiswa telah memperoleh manfaat dari program ini.

Peningkatan jumlah penerima pada tahun 2026 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan program. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, menegaskan bahwa penambahan kuota beasiswa merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Selama BPDP berdiri, Program Beasiswa SDM Sawit akan tetap ada. Tahun ini BPDP meningkatkan kuota penerima Beasiswa SDM Sawit menjadi 5.000 orang. Peningkatan ini merupakan komitmen kami untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda Indonesia dalam memperoleh pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul yang akan menjadi penggerak industri sawit di masa depan," kata Alfansyah di Jakarta. Ia menambahkan bahwa program ini menunjukkan kontribusi nyata industri sawit terhadap pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas generasi muda.

Dengan melibatkan 42 institusi pendidikan mitra, program ini tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi bagi ribuan mahasiswa, tetapi juga memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan industri perkebunan. Para penerima beasiswa diharapkan dapat menjadi tenaga kerja profesional yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional. BPDP optimistis bahwa melalui program ini, sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia akan terus berkembang dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Program Beasiswa SDM Sawit 2026 menjadi bukti nyata bahwa investasi di bidang pendidikan adalah kunci utama untuk memajukan industri kelapa sawit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat





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